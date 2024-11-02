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Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов
На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T21:21
2024-11-02T21:21
украина
новости
верховная рада украины
владимир зеленский
алексей гончаренко
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", который предусматривает увеличение поступлений средств в госбюджет. Как заявлял 10 октября депутат Ярослав Железняк, парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал Зеленскому на подпись. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.По мнению автора петиции, решение о повышении налогов будет иметь катастрофические последствия: приведет к существенному снижению доходов граждан страны, а также к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детейУкраина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ
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РИА Новости Крым
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украина, новости, верховная рада украины, владимир зеленский, алексей гончаренко, налоги
Зеленского просят наложить вето на проект об увеличении налогов

На сайт Зеленского внесли петицию о наложении вето на проект о повышении налогов

21:21 02.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с требованием ветировать законопроект о повышении налогов на Украине, автором документа выступает украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения", который предусматривает увеличение поступлений средств в госбюджет. Как заявлял 10 октября депутат Ярослав Железняк, парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал Зеленскому на подпись. Проект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
"Повышать налоги для украинцев сейчас просто позорно. А еще абсурднее потом раздавать по тысяче гривен от государства. Берите эти деньги там, где они есть. Пока этот законопроект не подписан... Зарегистрировал петицию, чтобы Зеленский ветировал этот законопроект", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
По мнению автора петиции, решение о повышении налогов будет иметь катастрофические последствия: приведет к существенному снижению доходов граждан страны, а также к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
*Физическое лицо, внесенное в перечень экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФ
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