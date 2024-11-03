https://crimea.ria.ru/20241103/v-samom-drevnem-sobore-ukrainy-snyali-vse-ikony-i-ustroili-kinoteatr-1141585342.html

В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр

В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр - РИА Новости Крым, 03.11.2024

В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр

В захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ)... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T18:52

2024-11-03T18:52

2024-11-03T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) убрали все иконы и устроили кинотеатр. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Также депутат сообщил, что собор в Луцке разрисовали фресками с портретами местных бизнесменов. Инициатором этой работы оказался Волынский "епископ" ПЦУ Михаил Зинкевич, уточнил Дмитрук.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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