В самом древнем соборе Украины сняли все иконы и устроили кинотеатр
В захваченном раскольниками самом древнем соборе Украины в Чернигове устроили кинотеатр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) убрали все иконы и устроили кинотеатр. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
© SputnikВ захваченном раскольниками самом древнем соборе Украины в Чернигове устроили кинотеатр
© Sputnik
В захваченном раскольниками самом древнем соборе Украины в Чернигове устроили кинотеатр
Также депутат сообщил, что собор в Луцке разрисовали фресками с портретами местных бизнесменов. Инициатором этой работы оказался Волынский "епископ" ПЦУ Михаил Зинкевич, уточнил Дмитрук.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы.
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