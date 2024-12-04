https://crimea.ria.ru/20241204/svidetel-dvukh-tsivilizatsiy-kitaets-shi-uzhe-30-let-zhivet-v-krymu-1142257875.html

Свидетель двух цивилизаций: китаец Ши уже 30 лет живет в Крыму

Свидетель двух цивилизаций: китаец Ши уже 30 лет живет в Крыму - РИА Новости Крым, 04.12.2024

Свидетель двух цивилизаций: китаец Ши уже 30 лет живет в Крыму

Он похож на представителей множества народов, населяющих Россию. И зовут его Андрей. Но это не настоящее имя, просто так с русскими общаться удобнее. Андрей Ши... РИА Новости Крым, 04.12.2024

2024-12-04T06:04

2024-12-04T06:04

2024-12-04T06:04

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Он похож на представителей множества народов, населяющих Россию. И зовут его Андрей. Но это не настоящее имя, просто так с русскими общаться удобнее. Андрей Ши – китаец из знаменитой семьи. Но уже много лет он живет в Крыму.Андрей или, как назвали его мама и папа, Пяо, родился на западе КНР. Его отец – академик, очень известный ученый, родом из южного Китая, переехал в другую часть огромной страны, потому что там для наук была благодатная почва. В одной из западных провинций и зародилась семья, в которой рос Андрей-Пяо.Потом он познакомился с девушкой из Крыма. Оказалось, что мамы нашего героя и крымчанки были студентками одного вуза. Вот такое неслучайное совпадение. Девушка приехала учиться в Китай, и мама Андрея попросила сына помочь молодой ученой адаптироваться. Так и сложилась семья, преодолевшая трудности разлукой и расстояниями."Она училась в Китае, а я уехал в Казахстан. У нас не было времени общаться. И только, когда мы закончили свои дела, то решили, что будем жить тут, в Крыму. Я отказался от всех перспективных предложений и приехал в Симферополь. Это был 1994 год", - вспоминает Ши.Выучить русскийВ Казахстане, говорит Андрей, очень многие говорили на русском, так он язык и выучил. Ну и самообразование – к нему китайцы приучены, у них очень большая самодисциплина."Работать нужно было, общаться тоже нужно. Так язык и учил. И после Казахстана в Крыму я себя уже отлично чувствовал. Потом я получил второе высшее образование в Симферопольском университете по специальности "русский язык и литература", - рассказывает он.Андрей говорит, что учиться было сложно потому, что он еще и работал, чтобы обеспечивать молодую семью."У меня была очень хороший научный руководитель. Галина Зябрева. Она мне очень помогала, я ей очень благодарен. Она мне говорила, что у меня речь лучше, чем у других китайцев, что говорю я четко, хотя в окончаниях много ошибок", - вспоминает Андрей.А вот супруга Андрея, по его словам, китайский знает не очень хорошо. Только на бытовом уровне понимает, о чем идет речь.И тогда, и сейчас Андрей часто ездит через полсвета в Китай: с этой страной у него связана работа. Да и родственников проведать заодно получается: в родном Китае живет мама Андрея."Стараюсь каждый раз обязательно на один – три дня к ней заехать", - говорит он.Два новых года, палочки и вилкаХоть Андрей носит русское имя и уже 30 лет живет в Крыму, он говорит, что ментально остался китайцем."Мысли у меня остались китайские. Русские и китайцы сильно отличаются. Например, в России мужчина не имеет прямого отношения к ребенку, к его воспитанию. Китайцы же своих детей воспитывают. Еще я не люблю спорить, я адаптируюсь. И для меня всегда важен результат: я достигаю желаемого в любом случае, если 10 раз не получается, то на 11 раз все будет как надо", - отмечает он.Андрей немного удивлен вопросу об отличиях китайской и европейской медицины, но охотно рассказывает, как сам лечится, если заболевает. Ведь он медик, но медик китайский.В России он общается преимущественно с русскими, отношения с диаспорой поддерживает мало.Пищевые привычки у Андрея Ши изменений за эти 30 лет практически не претерпели. Потому что русская кухня ему понравилась изначально. А еще ему полюбились блюда Закавказья. И ест он как палочками, так и вилкой, и разницы в удобстве не чувствует.Андрей – китаец крещеный. Обряд над ним совершили в Киеве, где он работал много лет назад.Но восточный Новый год православный Андрей встречать обязательно будет, как все эти 30 лет вдали от Китая. Наряду с русским."Русский Новый год детям нравится: школы нет, мы с семьей празднуем. Я тоже подарок получаю. А на китайский Новый год в конце января собираемся с корейцами, с китайцами, которые в Крыму живут", - говорит он.Китайские туристы в КрымуАндрей Ши уверен, что в Крым в скором времени обязательно поедут китайские туристы."Туризм бывает разный. Можно на пляже лежать, на экскурсии ходить. А бывает туризм медицинский или бизнес-туризм. У Крыма в этом направлении очень большой потенциал: надо развивать горный туризм, лечебно-оздоровительный, у нас есть уникальные грязелечение. Есть разное – то, что соответствует современным тенденциям. Пляжный отдых – это уже старо", - считает Ши.Китаец-крымчанин Андрей говорит, что отношение китайцев к России разное, однако все больше жителей Поднебесной хотят учить русский язык и изучать русскую культуру.Дети Андрея имеют экзотическую внешность, считают себя русскими. А сам он, прожив половину жизни на две страны, видит сны сразу на двух языках, и сам этому каждый раз удивляется. Вот такой Восток-Запад в отдельно взятом крымчанине.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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