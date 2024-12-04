https://crimea.ria.ru/20241204/zachem-kiev-vydvinul-ultimatum-zapadu-po-nato-1142367143.html
Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО
Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО
Заявление Киева о том, что его не устроят альтернативы членству в НАТО – финальная "сценка с истерикой", приуроченная к знаковым встречам и рассчитанная на то,... РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:40
2024-12-04T14:40
2024-12-04T14:40
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
украина
владимир зеленский
нато
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Заявление Киева о том, что его не устроят альтернативы членству в НАТО – финальная "сценка с истерикой", приуроченная к знаковым встречам и рассчитанная на то, чтобы получить больше, чем Запад хотел дать под занавес. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Накануне МИД Украины заявил, что Киев откажется от альтернатив членству в НАТО как гарантий безопасности. По мнению украинских дипломатов, приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием "российскому шантажу" и "лишит Кремль иллюзий"."Все это возгласы оскорбленной "невинности". Еще мне все это напоминает персонаж из "Бриллиантовой руки" – Лелик был там в исполнении Анатолия Папанова: "На это я пойтить не могу", – прокомментировал Никифоров и добавил: "Что им предложат, то и будут кушать".По мнению политолога, уже совершенно понятно, что видеть Украину в НАТО не хотят, но она навязывается в разных формах и очень агрессивно по одной причине и с единственной целью - потому что "час финальный приближается, и надо что-то срочно предпринять". "Отсюда эта истерика. И она, как всегда в украинском случае, является способом выколачивания из своих спонсоров очередных подачек, - отметил эксперт. - Скажут им, что "все равно не берем" (в НАТО – ред.) – "ну тогда хоть что-нибудь дайте".Усиление прессинга на партнеров со стороны Киева, по мнению политолога, объясняется тем, что после выборов в США и избрания Дональда Трампа происходит много встреч людей, принимающих решения от имени коллективного Запада. К ним и приурочены подобные заявления киевского режима, считает Никифоров."А в целом это предпродажная подготовка", – заключил эксперт.Ранее в комоментарии РИА Новости Крым Никифоров высказал мнение о том, что слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории военным путем являются попыткой главы киевского режима "продать" внутри Украины будущее мирное соглашение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО Киев срочно просит у НАТО 20 систем типа Hawk и NASAMS Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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РИА Новости Крым
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андрей никифоров, мнения, украина, владимир зеленский, нато, политика, в мире
Зачем Киев выдвинул ультиматум Западу по НАТО
Киев выдвинул ультиматум Западу по членству в НАТО для получения больших денег – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым.
Заявление Киева о том, что его не устроят альтернативы членству в НАТО – финальная "сценка с истерикой", приуроченная к знаковым встречам и рассчитанная на то, чтобы получить больше, чем Запад хотел дать под занавес. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Андрей Никифоров.
Накануне МИД Украины заявил, что Киев откажется от альтернатив членству в НАТО как гарантий безопасности. По мнению украинских дипломатов, приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием "российскому шантажу" и "лишит Кремль иллюзий".
"Все это возгласы оскорбленной "невинности". Еще мне все это напоминает персонаж из "Бриллиантовой руки" – Лелик был там в исполнении Анатолия Папанова: "На это я пойтить не могу", – прокомментировал Никифоров и добавил: "Что им предложат, то и будут кушать".
По мнению политолога, уже совершенно понятно, что видеть Украину в НАТО не хотят, но она навязывается в разных формах и очень агрессивно по одной причине и с единственной целью - потому что "час финальный приближается, и надо что-то срочно предпринять".
"Отсюда эта истерика. И она, как всегда в украинском случае, является способом выколачивания из своих спонсоров очередных подачек, - отметил эксперт. - Скажут им, что "все равно не берем" (в НАТО – ред.) – "ну тогда хоть что-нибудь дайте".
Усиление прессинга на партнеров со стороны Киева, по мнению политолога, объясняется тем, что после выборов в США и избрания Дональда Трампа происходит много встреч людей, принимающих решения от имени коллективного Запада. К ним и приурочены подобные заявления киевского режима, считает Никифоров.
"А в целом это предпродажная подготовка", – заключил эксперт.
Ранее в комоментарии РИА Новости Крым Никифоров высказал мнение
о том, что слова Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории военным путем являются попыткой главы киевского режима "продать" внутри Украины будущее мирное соглашение.
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