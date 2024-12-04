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Обучение на Python стартовало в Севастополе
Обучение на Python стартовало в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.12.2024
Обучение на Python стартовало в Севастополе
В Севастопольском государственном университете стартовало обучение основам программирования на Python в рамках проекта "Цифровые кафедры", сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 04.12.2024
2024-12-04T14:55
2024-12-04T14:55
2024-12-04T14:55
сбер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете стартовало обучение основам программирования на Python в рамках проекта "Цифровые кафедры", сообщает пресс-служба Сбера.Партнером выступила "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера. Участниками обучения станут 270 студентов вуза."Цифровые кафедры" — это всероссийский государственный проект дополнительного профессионального образования, в рамках которого студенты разных специальностей получают ИТ-компетенции. Часть проекта, за проведение которой в вузах-партнерах отвечает "Школа 21", имитирует бизнес-среду с реальными кейсами и использует методологию обучения "равный равному".Участники сами планируют свой график, учатся работать над проектами, сообща ищут решения и проверяют результаты друг у друга. Благодаря методологии "равный равному" они понимают, как проходят будни в настоящей ИТ-компании, и прокачивают навык работы в команде. А вместе с ним — другие "мягкие" навыки, такие как способность критически мыслить, выстраивать коммуникации и находить нужную информацию, говорится в сообщении.Студенты Севастопольского государственного университета в рамках проекта "Цифровые кафедры" пройдут три интенсива со "Школой 21" и завершат обучение программированию на Python в марте 2025 года. Лучшие участники получат сертификаты "Школы 21", заключили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сбер, севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости крыма, it-технологии, высшее образование, высшее образование в крыму
Обучение на Python стартовало в Севастополе
Студенты Севастопольского госуниверситета будут изучать Python со "Школой 21"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Севастопольском государственном университете стартовало обучение основам программирования на Python в рамках проекта "Цифровые кафедры", сообщает пресс-служба Сбера.
Партнером выступила "Школа 21" — школа цифровых технологий от Сбера. Участниками обучения станут 270 студентов вуза.
"Цифровые кафедры" — это всероссийский государственный проект дополнительного профессионального образования, в рамках которого студенты разных специальностей получают ИТ-компетенции. Часть проекта, за проведение которой в вузах-партнерах отвечает "Школа 21", имитирует бизнес-среду с реальными кейсами и использует методологию обучения "равный равному".
Участники сами планируют свой график, учатся работать над проектами, сообща ищут решения и проверяют результаты друг у друга. Благодаря методологии "равный равному" они понимают, как проходят будни в настоящей ИТ-компании, и прокачивают навык работы в команде. А вместе с ним — другие "мягкие" навыки, такие как способность критически мыслить, выстраивать коммуникации и находить нужную информацию, говорится в сообщении.
"В современном мире цифровые технологии играют ключевую роль в трансформации и развитии всех сфер нашей жизни, а изучение языков программирования и освоение цифровых технологий являются ключевыми драйверами роста для молодых специалистов даже тех направлений, которые никак не связаны с ИТ. Совместные образовательные программы классических университетов и современных школ цифровых технологий создают широкие возможности для формирования нового поколения профессионалов, готовых принять вызовы цифровой эпохи. Уверен, что это сотрудничество принесет большие результаты уже в скором будущем", - отметил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба.
Студенты Севастопольского государственного университета в рамках проекта "Цифровые кафедры" пройдут три интенсива со "Школой 21" и завершат обучение программированию на Python в марте 2025 года. Лучшие участники получат сертификаты "Школы 21", заключили в пресс-службе.
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