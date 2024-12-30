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ВСУ атаковали Льгов в Курской области
ВСУ атаковали Льгов в Курской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024
ВСУ атаковали Льгов в Курской области
Украинские боевики нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T20:46
2024-12-30T20:46
2024-12-30T20:52
курская область
происшествия
александр хинштейн
обстрелы всу
обстрелы курской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.На месте работают аварийные и коммунальные службы, добавил Хинштейн.В оперштабе Курской области сообщили, что вечером 30 декабря над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главного врача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненныеНалет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дроновВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей
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курская область, происшествия, александр хинштейн, обстрелы всу, обстрелы курской области, новости
ВСУ атаковали Льгов в Курской области
Льгов в Курской области атакован ВСУ - Хинштейн
20:46 30.12.2024 (обновлено: 20:52 30.12.2024)