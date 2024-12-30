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ВСУ атаковали Льгов в Курской области

ВСУ атаковали Льгов в Курской области - РИА Новости Крым, 30.12.2024

ВСУ атаковали Льгов в Курской области

Украинские боевики нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T20:46

2024-12-30T20:46

2024-12-30T20:52

курская область

происшествия

александр хинштейн

обстрелы всу

обстрелы курской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по городу Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.На месте работают аварийные и коммунальные службы, добавил Хинштейн.В оперштабе Курской области сообщили, что вечером 30 декабря над регионом были уничтожены четыре украинские ракеты.В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главного врача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Горловке натовскими снарядами – есть раненныеНалет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дроновВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, александр хинштейн, обстрелы всу, обстрелы курской области, новости