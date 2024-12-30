https://crimea.ria.ru/20241230/krymskiy-most--aktualnye-dannye-po-ocheredyam-k-vecheru-ponedelnika-1143026847.html

Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника

Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника

К вечеру у Крымского моста проезда ждут 520 машин со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T20:13

2024-12-30T20:13

2024-12-30T20:13

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К вечеру у Крымского моста проезда ждут 520 машин со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.К 7:00 въезда на полуостров ждали 375 автомобилей. Спустя два часа у досмотровых пунктов со стороны Таманского полуострова стояли 850 машин. К 13:00 в пробке уже находились 1040 автомобилей. К 16:00 очередь появилась и со стороны Керчи.Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, краснодарский край