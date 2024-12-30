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Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника
Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника
К вечеру у Крымского моста проезда ждут 520 машин со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T20:13
2024-12-30T20:13
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К вечеру у Крымского моста проезда ждут 520 машин со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.К 7:00 въезда на полуостров ждали 375 автомобилей. Спустя два часа у досмотровых пунктов со стороны Таманского полуострова стояли 850 машин. К 13:00 в пробке уже находились 1040 автомобилей. К 16:00 очередь появилась и со стороны Керчи.Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, краснодарский край
Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника

У Крымского моста сейчас со стороны Тамани стоят 520 машин

20:13 30.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. К вечеру у Крымского моста проезда ждут 520 машин со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
К 7:00 въезда на полуостров ждали 375 автомобилей. Спустя два часа у досмотровых пунктов со стороны Таманского полуострова стояли 850 машин. К 13:00 в пробке уже находились 1040 автомобилей. К 16:00 очередь появилась и со стороны Керчи.
Накануне в Минтрансе России сообщали, что на досмотровых пунктах Крымского моста увеличено число постов, что позволит ускорить время ожидания своей очереди.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКраснодарский край
 
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