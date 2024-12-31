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Какой сегодня праздник: 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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Какой сегодня праздник: 31 декабря
Какой сегодня праздник: 31 декабря - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Какой сегодня праздник: 31 декабря
31 декабря мир готовится встречать Новый 2025 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение... РИА Новости Крым, 31.12.2024
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общество
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря – РИА Новости Крым. 31 декабря мир готовится встречать Новый 2025 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение чайника. В этот день в 1869 году ученые обнаружили руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света, в 1898-ом открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург, а в 1999-ом Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Именинники дня – Заслуженный артист РСФСР Семен Фарада, британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс.Что празднуют в миреНаступает самый яркий, любимый и волшебный праздник – Новый год. Это время подведения итогов, время мечты и разработки новых планов. День радости, счастливых улыбок, подарков, салатов и салютов. Важно все недоброе оставить в году уходящем, а в наступающий взять оптимизм и веру в чудо. А ровно в полночь под бой курантов загадать самое заветное желание!Традиционно Новый год начинают отмечать вечером, а днем для веселья и праздничного настроения есть другой повод – День троп, усыпанных конфетти и блестками. Эта маленькая деталь придает особое очарование и шик любому событию. Восторг и море радости от сверкающих разноцветных блесток испытывают и взрослые, и дети. Устраивать 31 декабря радужные тропы из конфетти – значит украшать дорогу к новым намеченным планам.Новый Год любят во всем мире, не исключение – Япония. По датам все так же, как у нас – с 31 декабря на 1 января. В преддверии первого дня года, который называется Осегацу, японцы затевают домашнюю уборку, украшают дом и… устраивают прощальное кипячение чайника. Зачем они это делают, точно не могут объяснить даже сами японцы.Еще сегодня День всеобщего часа мира и День шампанского. Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона.Знаменательные датыВ этот день в 1869 году английский архитектор Джон Вуд обнаружил близ турецкого Измира руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света. До того, как храм превратился в развалины, его ширина составляла целых 52, длина – 105, а высота – 18 метров. Крыша лежала на 127 колоннах. От всего этого величия сегодня осталась единственная колонна, да и то – восстановленная.126 лет назад была открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность составила 660 км. Кстати, первые московские телефонные линии прокладывали самым дешевым и быстрым способом – по крышам домов. Иногда во время грозы в абонентов ударяла молния, поэтому на аппаратах сделали громоотводы. Верующие люди боялись опасных устройств, а самые набожные после разговора по телефону крестились и даже мыли руки с мылом.31 декабря 1999-го Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. О президенте Путине известно многое, а вот о том, что он еще и каскадер – не знает почти никто. Между тем, в молодости Владимир Владимирович в числе других ленинградских спортсменов в качестве каскадера снимался на "Ленфильме" – в военной драме "Ижорский батальон" и эпопее "Блокада".Кто родился в этот деньКогда начинающий артист Семен Фердман пришел за гонораром на киностудию "Таджикфильм", ему сказали так: "У нас в Таджикистане не может быть актера с такой фамилией". И предложили придумать псевдоним. "Получалась какая-то шарада с фамилией. Шарада – Фарада. И звучало это как-то по-восточному", – объяснял сам артист выбор псевдонима и всегда настаивал, что ударение нужно ставить на второй слог. Сегодня Семену Львовичу исполнился бы 91 год.Свой 87-й день рождения отмечает легендарный британский и американский актер Энтони Хопкинс. В 1987 году королева Елизавета дала актеру звание Командора Ордена Британской империи, а в 1993 году титул рыцаря-бакалавра, после чего к его имени добавилась приставка "сэр".Также 31 декабря свои дни рождения отмечают российские телеведущая Регина Дубовицкая и артист балета Николай Цискаридзе, американский актер Вел Килмер.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 31 декабря

Что празднуют в России и в мире 31 декабря

00:00 31.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря – РИА Новости Крым. 31 декабря мир готовится встречать Новый 2025 год и отмечает День троп, усыпанных конфетти и блестками, а японцы к тому же устраивают прощальное кипячение чайника. В этот день в 1869 году ученые обнаружили руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света, в 1898-ом открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург, а в 1999-ом Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Именинники дня – Заслуженный артист РСФСР Семен Фарада, британский и американский актер театра и кино Энтони Хопкинс.

Что празднуют в мире

Наступает самый яркий, любимый и волшебный праздник – Новый год. Это время подведения итогов, время мечты и разработки новых планов. День радости, счастливых улыбок, подарков, салатов и салютов. Важно все недоброе оставить в году уходящем, а в наступающий взять оптимизм и веру в чудо. А ровно в полночь под бой курантов загадать самое заветное желание!
Традиционно Новый год начинают отмечать вечером, а днем для веселья и праздничного настроения есть другой повод – День троп, усыпанных конфетти и блестками. Эта маленькая деталь придает особое очарование и шик любому событию. Восторг и море радости от сверкающих разноцветных блесток испытывают и взрослые, и дети. Устраивать 31 декабря радужные тропы из конфетти – значит украшать дорогу к новым намеченным планам.
Новый Год любят во всем мире, не исключение – Япония. По датам все так же, как у нас – с 31 декабря на 1 января. В преддверии первого дня года, который называется Осегацу, японцы затевают домашнюю уборку, украшают дом и… устраивают прощальное кипячение чайника. Зачем они это делают, точно не могут объяснить даже сами японцы.
Еще сегодня День всеобщего часа мира и День шампанского. Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила, Симеона.

Знаменательные даты

В этот день в 1869 году английский архитектор Джон Вуд обнаружил близ турецкого Измира руины храма Артемиды Эфесской – одного из семи чудес света. До того, как храм превратился в развалины, его ширина составляла целых 52, длина – 105, а высота – 18 метров. Крыша лежала на 127 колоннах. От всего этого величия сегодня осталась единственная колонна, да и то – восстановленная.
126 лет назад была открыта первая междугородная телефонная линия Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность составила 660 км. Кстати, первые московские телефонные линии прокладывали самым дешевым и быстрым способом – по крышам домов. Иногда во время грозы в абонентов ударяла молния, поэтому на аппаратах сделали громоотводы. Верующие люди боялись опасных устройств, а самые набожные после разговора по телефону крестились и даже мыли руки с мылом.
31 декабря 1999-го Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. О президенте Путине известно многое, а вот о том, что он еще и каскадер – не знает почти никто. Между тем, в молодости Владимир Владимирович в числе других ленинградских спортсменов в качестве каскадера снимался на "Ленфильме" – в военной драме "Ижорский батальон" и эпопее "Блокада".

Кто родился в этот день

Когда начинающий артист Семен Фердман пришел за гонораром на киностудию "Таджикфильм", ему сказали так: "У нас в Таджикистане не может быть актера с такой фамилией". И предложили придумать псевдоним. "Получалась какая-то шарада с фамилией. Шарада – Фарада. И звучало это как-то по-восточному", – объяснял сам артист выбор псевдонима и всегда настаивал, что ударение нужно ставить на второй слог. Сегодня Семену Львовичу исполнился бы 91 год.
Свой 87-й день рождения отмечает легендарный британский и американский актер Энтони Хопкинс. В 1987 году королева Елизавета дала актеру звание Командора Ордена Британской империи, а в 1993 году титул рыцаря-бакалавра, после чего к его имени добавилась приставка "сэр".
Также 31 декабря свои дни рождения отмечают российские телеведущая Регина Дубовицкая и артист балета Николай Цискаридзе, американский актер Вел Килмер.
 
ОбществоПраздники и памятные датыНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года
00:00Какой сегодня праздник: 31 декабря
23:06Атака ВСУ на Льгов: ранена пенсионерка и поврежден многоквартирный дом
22:55Беспилотник уничтожен над Орловской областью
22:03Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
21:43Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
21:30В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
21:19Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
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20:46ВСУ атаковали Льгов в Курской области
20:37Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
20:33Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено
20:13Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника
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19:39Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
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18:20Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
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