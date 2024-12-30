Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено
На восточном побережье Крыма не выявлено мазута – минприроды
20:33 30.12.2024 (обновлено: 20:36 30.12.2024)
© Минприроды КрымаРасчистка побережья Крыма от мазута
© Минприроды Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. По итогам мониторинга крымского побережья загрязнения нефтепродуктами не выявлено. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
"По результатам работы мониторинговых групп 30 декабря в городских округах Керчь, Феодосия, Судак и в Ленинском районе фактов загрязнения нефтепродуктами не выявлено", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение дня специалисты обследовали больше 150 километров береговой линии.
"С 21 по 30 декабря обследовано 1012 км береговой линии, собрано и вывезено около 226 тонн (7319 мешков) загрязненного песка, очищено 44,32 км береговой линии", - уточнили в профильном министерстве.
30 декабря у берегов Анапы обнаружили повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей.
Накануне оперштаб Кубани также сообщал о новых выбросах мазута на 7 км берега в Темрюкском районе Краснодарского края.
26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.
28 декабря ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море была также введена в Крыму.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
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