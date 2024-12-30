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Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено

Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено

По итогам мониторинга крымского побережья загрязнения нефтепродуктами не выявлено. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T20:33

2024-12-30T20:33

2024-12-30T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. По итогам мониторинга крымского побережья загрязнения нефтепродуктами не выявлено. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.Отмечается, что в течение дня специалисты обследовали больше 150 километров береговой линии."С 21 по 30 декабря обследовано 1012 км береговой линии, собрано и вывезено около 226 тонн (7319 мешков) загрязненного песка, очищено 44,32 км береговой линии", - уточнили в профильном министерстве.30 декабря у берегов Анапы обнаружили повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей.Накануне оперштаб Кубани также сообщал о новых выбросах мазута на 7 км берега в Темрюкском районе Краснодарского края.26 января в главке МЧС Кубани сообщили о введении в Краснодарском крае ЧС федерального уровня вследствие разлива нефтепродуктов из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. По словам главы МЧС России, это позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ.28 декабря ЧС регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море была также введена в Крыму.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собрали 226 тонн загрязненного мазутом песка на Аршинцевской косеКак в Крыму ликвидируют последствия разлива мазутаГлава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута

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керчь

феодосия

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черное море

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