https://crimea.ria.ru/20241230/pit-i-v-otlichnoy-forme-byt-kak-vstretit-novyy-god-pod-vernym-gradusom-1142756989.html

Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом

Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом

РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T19:56

2024-12-30T19:56

2024-12-30T19:56

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Анна ПетроваГлавный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко назвала РИА Новости Крым пять главных правил, следуя которым можно употреблять алкоголь в праздники и оставаться в хорошей форме и в отличном настроении.Прежде всего, не надо много и часто принимать, предупреждает Шоренко. В противном случае опьянение рискует наступить быстрее, чем вы того бы хотели, даже если старались закусывать. Запивать спиртное газированными напитками тоже не следует, добавила врач.Третье правило: не мешать разные по крепости алкогольные напитки. Сюда же можно отнести многим известный "затрапезный стандарт" – не понижать градус."Разные напитки по-разному всасываются, и когда происходит наслоение одного на другое, удержать состояние в фазе "человек прямоходящий" не всегда удается. Поэтому стадия опьянения будет более выраженной. Если выпить сначала шампанское, а потом вино, то оно будет медленнее всасываться, а если сверху опять налить шампанское, то все то вино, которое оказалось внутри вместе с пузырьками, быстро окажется в точке приложения", – прокомментировала нарколог.Также Шоренко рекомендует для сохранения трезвости мыслей побольше двигаться: время от времени танцевать, играть с детьми, прогуливаться.Нарколог отмечает, что "если вы решили принимать алкоголь ради праздника, а не чтобы напиться", то одной бутылки шампанского на компанию из 4-5 человек будет вполне достаточно.Если же цели несколько иные, но при этом контролировать свое состояние и поведение хочется на протяжении всего праздника, следует не только прислушаться ко всем вышеперечисленным советам, но и трезво, то есть заранее, оценить свои силы."Потому что многое зависит от устойчивости. У одного от бокала шампанского ни в одном глазу, а у другого будет средняя степень опьянения. Все сугубо индивидуально", – сказала врач.На степень опьянения в таком случае во многом влияет состояние организма, физического и психического здоровья в целом: наличие заболеваний, степень усталости или нервозности."А еще играет роль голодный вы или сытый, тепло вокруг или холодно – много факторов. Поэтому определяться нужно до того как", – заключила нарколог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатраВ Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России

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2024

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

новый год 2025, алкоголь, здоровье, совет эксперта, виноделие в крыму, общество