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Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T19:56
2024-12-30T19:56
2024-12-30T19:56
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2025
алкоголь
здоровье
совет эксперта
виноделие в крыму
общество
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Анна ПетроваГлавный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко назвала РИА Новости Крым пять главных правил, следуя которым можно употреблять алкоголь в праздники и оставаться в хорошей форме и в отличном настроении.Прежде всего, не надо много и часто принимать, предупреждает Шоренко. В противном случае опьянение рискует наступить быстрее, чем вы того бы хотели, даже если старались закусывать. Запивать спиртное газированными напитками тоже не следует, добавила врач.Третье правило: не мешать разные по крепости алкогольные напитки. Сюда же можно отнести многим известный "затрапезный стандарт" – не понижать градус."Разные напитки по-разному всасываются, и когда происходит наслоение одного на другое, удержать состояние в фазе "человек прямоходящий" не всегда удается. Поэтому стадия опьянения будет более выраженной. Если выпить сначала шампанское, а потом вино, то оно будет медленнее всасываться, а если сверху опять налить шампанское, то все то вино, которое оказалось внутри вместе с пузырьками, быстро окажется в точке приложения", – прокомментировала нарколог.Также Шоренко рекомендует для сохранения трезвости мыслей побольше двигаться: время от времени танцевать, играть с детьми, прогуливаться.Нарколог отмечает, что "если вы решили принимать алкоголь ради праздника, а не чтобы напиться", то одной бутылки шампанского на компанию из 4-5 человек будет вполне достаточно.Если же цели несколько иные, но при этом контролировать свое состояние и поведение хочется на протяжении всего праздника, следует не только прислушаться ко всем вышеперечисленным советам, но и трезво, то есть заранее, оценить свои силы."Потому что многое зависит от устойчивости. У одного от бокала шампанского ни в одном глазу, а у другого будет средняя степень опьянения. Все сугубо индивидуально", – сказала врач.На степень опьянения в таком случае во многом влияет состояние организма, физического и психического здоровья в целом: наличие заболеваний, степень усталости или нервозности."А еще играет роль голодный вы или сытый, тепло вокруг или холодно – много факторов. Поэтому определяться нужно до того как", – заключила нарколог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатраВ Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
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Анна Петрова
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Анна Петрова
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новый год 2025, алкоголь, здоровье, совет эксперта, виноделие в крыму, общество
Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
Пять главных правил употребления алкоголя в Новый год от нарколога
Собственный корреспондент
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко назвала РИА Новости Крым пять главных правил, следуя которым можно употреблять алкоголь в праздники и оставаться в хорошей форме и в отличном настроении.
Прежде всего, не надо много и часто принимать, предупреждает Шоренко. В противном случае опьянение рискует наступить быстрее, чем вы того бы хотели, даже если старались закусывать. Запивать спиртное газированными напитками тоже не следует, добавила врач.
"Запивать газировкой нельзя, потому что всасываемость спирта в кровь увеличивается, соответственно, все быстрее происходит. И доза выпитого может сразу вызвать состояние наркотического сна, а не праздника", – пояснила Шоренко.
Третье правило: не мешать разные по крепости алкогольные напитки. Сюда же можно отнести многим известный "затрапезный стандарт" – не понижать градус.
"Разные напитки по-разному всасываются, и когда происходит наслоение одного на другое, удержать состояние в фазе "человек прямоходящий" не всегда удается. Поэтому стадия опьянения будет более выраженной. Если выпить сначала шампанское, а потом вино, то оно будет медленнее всасываться, а если сверху опять налить шампанское, то все то вино, которое оказалось внутри вместе с пузырьками, быстро окажется в точке приложения", – прокомментировала нарколог.
Также Шоренко рекомендует для сохранения трезвости мыслей побольше двигаться: время от времени танцевать, играть с детьми, прогуливаться.
"И еще одно у меня всегда пожелание: не ставьте сразу все спиртное на стол", – сказала эксперт.
Нарколог отмечает, что "если вы решили принимать алкоголь ради праздника, а не чтобы напиться", то одной бутылки шампанского на компанию из 4-5 человек будет вполне достаточно.
Если же цели несколько иные, но при этом контролировать свое состояние и поведение хочется на протяжении всего праздника, следует не только прислушаться ко всем вышеперечисленным советам, но и трезво, то есть заранее, оценить свои силы.
"Потому что многое зависит от устойчивости. У одного от бокала шампанского ни в одном глазу, а у другого будет средняя степень опьянения. Все сугубо индивидуально", – сказала врач.
На степень опьянения в таком случае во многом влияет состояние организма, физического и психического здоровья в целом: наличие заболеваний, степень усталости или нервозности.
"А еще играет роль голодный вы или сытый, тепло вокруг или холодно – много факторов. Поэтому определяться нужно до того как", – заключила нарколог.
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