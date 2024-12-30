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В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
В МИД России призвали все "ответственные правительства иностранных государств" решительно осудить жестокий теракт в городе Алешки Херсонской области и публично... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:30
2024-12-30T21:30
2024-12-30T21:30
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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происшествия
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В МИД России призвали все "ответственные правительства иностранных государств" решительно осудить жестокий теракт в городе Алешки Херсонской области и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее комментарий приводит ведомство.Днем 30 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ударный беспилотник ВСУ влетел в кабинет главного врача Центральной районной больницы города Алешки. В результате погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов, а сам руководитель лечебного учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.По словам Захаровой, "это очередное кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность".Она заверила, что все организаторы и исполнители как этого, так и других преступлений Киева, понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.А также от имени ведомства выступила с призывом к другим странам осудить теракт и сделать соответствующие выводы относительно его организаторов, исполнителей и соучастников."Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", – сказала Захарова.И подчеркнула, что "молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбили над КубаньюСемеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в ЛисичанскеВСУ атаковали Льгов в Курской области
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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, херсонская область, алешки, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, мария захарова
В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
МИД призвал осудить удар по больнице в Алешках и отвернуться от Киева и его "доноров"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В МИД России призвали все "ответственные правительства иностранных государств" решительно осудить жестокий теракт в городе Алешки Херсонской области и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее комментарий приводит ведомство.
Днем 30 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что ударный беспилотник ВСУ влетел в кабинет главного врача Центральной районной больницы города Алешки. В результате погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов, а сам руководитель лечебного учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.
По словам Захаровой, "это очередное кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность".
"Обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей", – заявила Захарова.
Она заверила, что все организаторы и исполнители как этого, так и других преступлений Киева, понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.
А также от имени ведомства выступила с призывом к другим странам осудить теракт и сделать соответствующие выводы относительно его организаторов, исполнителей и соучастников.
"Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", – сказала Захарова.
И подчеркнула, что "молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям".
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