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В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках

В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках

В МИД России призвали все "ответственные правительства иностранных государств" решительно осудить жестокий теракт в городе Алешки Херсонской области и публично... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T21:30

2024-12-30T21:30

2024-12-30T21:30

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В МИД России призвали все "ответственные правительства иностранных государств" решительно осудить жестокий теракт в городе Алешки Херсонской области и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ее комментарий приводит ведомство.Днем 30 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ударный беспилотник ВСУ влетел в кабинет главного врача Центральной районной больницы города Алешки. В результате погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов, а сам руководитель лечебного учреждения Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.По словам Захаровой, "это очередное кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность".Она заверила, что все организаторы и исполнители как этого, так и других преступлений Киева, понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.А также от имени ведомства выступила с призывом к другим странам осудить теракт и сделать соответствующие выводы относительно его организаторов, исполнителей и соучастников."Призываем все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", – сказала Захарова.И подчеркнула, что "молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбили над КубаньюСемеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в ЛисичанскеВСУ атаковали Льгов в Курской области

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министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, херсонская область, алешки, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, мария захарова