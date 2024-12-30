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Беспилотник сбили над Кубанью

Беспилотник сбили над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Беспилотник сбили над Кубанью

Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки на регионы России со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T12:21

2024-12-30T12:21

2024-12-30T12:31

кубань

краснодарский край

пво

происшествия

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки на регионы России со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в понедельник беспилотники сбиты над Брянской областью и Краснодарским краем.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, пво, происшествия, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, брянская область