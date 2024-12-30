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Беспилотник сбили над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Беспилотник сбили над Кубанью
Беспилотник сбили над Кубанью - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Беспилотник сбили над Кубанью
Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки на регионы России со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T12:21
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кубань
краснодарский край
пво
происшествия
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки на регионы России со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в понедельник беспилотники сбиты над Брянской областью и Краснодарским краем.В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, пво, происшествия, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, брянская область
Беспилотник сбили над Кубанью

Над Краснодарским краем сбили беспилотник

12:21 30.12.2024 (обновлено: 12:31 30.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки на регионы России со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в понедельник беспилотники сбиты над Брянской областью и Краснодарским краем.
"С 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА перехвачен над территорией Брянской области и один – над Краснодарским краем", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 29 декабря над Крымом были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. 28 декабря силы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом четыре вражеских дрона.
Как ранее заявил глава республики Сергей Аксенов, эффективность системы противовоздушной обороны в Крыму составляет 95-96%, вооруженные силы и правоохранительные структуры принимают все возможные меры для обеспечения безопасности крымчан.
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КубаньКраснодарский крайПВОПроисшествияМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьБрянская область
 
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