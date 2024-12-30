https://crimea.ria.ru/20241230/bespilotnik-unichtozhen-nad-orlovskoy-oblastyu-1143028618.html

Беспилотник уничтожен над Орловской областью

Беспилотник уничтожен над Орловской областью - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Беспилотник уничтожен над Орловской областью

Над Орловской областью вечером в понедельник уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T22:55

2024-12-30T22:55

2024-12-30T22:55

орловская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости

андрей клычков

новости

безопасность

происшествия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Орловской областью вечером в понедельник уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главврача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.Кроме того, украинские боевики атаковали город Льгов в Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

орловская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, андрей клычков, новости, безопасность, происшествия, пво