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Беспилотник уничтожен над Орловской областью
Беспилотник уничтожен над Орловской областью - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Беспилотник уничтожен над Орловской областью
Над Орловской областью вечером в понедельник уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T22:55
2024-12-30T22:55
2024-12-30T22:55
орловская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
андрей клычков
новости
безопасность
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Над Орловской областью вечером в понедельник уничтожен беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.В понедельник украинский беспилотник атаковал Алешкинскую центральную районную больницу. Дрон влетел в кабинет главного врача. В результате заместитель главврача Василий Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан тяжело ранен, сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Вечером семеро подростков в Лисичанске получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечнкик.Кроме того, украинские боевики атаковали город Льгов в Курской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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орловская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, андрей клычков, новости, безопасность, происшествия, пво
Беспилотник уничтожен над Орловской областью
Над Орловской областью сбили беспилотник