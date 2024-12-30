Рейтинг@Mail.ru
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241230/bezalkogolnoe-pivo-takim-ne-yavlyaetsya--narkolog-1142776773.html
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:43
2024-12-30T21:43
общество
мнения
алкоголь
пиво
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d34b48638c3b93e8a5449427edb72278.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава республики Марина Шоренко.По ее словам, человеку, который знает о своей зависимости, и в жизни которого уже бывали ситуации, когда он не мог самостоятельно справиться с употреблением спиртного, либо те ситуации, когда употребление спиртного очень сильно навредило, следует принять осознанное решение не употреблять никаких спиртных напитков, включая безалкогольное пиво.При этом детское шампанское – это та же газировка, только перегазированная, отметила Шоренко.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель Концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят минимальные цены на крепкий алкогольВо сколько крымчанам обойдется новогодний столГде в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130909641_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dab0c3f533ab693748044b996e0f1099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мнения, алкоголь, пиво, здоровье
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог

Безалкогольное пиво может опьянить – нарколог

21:43 30.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава республики Марина Шоренко.

"Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, и для людей, которые имели или имеют синдром зависимости, данный напиток является провокатором для того, чтобы начать дальнейшее употребление – могут возникнуть рецидивы, хронические состояния", – сказала врач.

По ее словам, человеку, который знает о своей зависимости, и в жизни которого уже бывали ситуации, когда он не мог самостоятельно справиться с употреблением спиртного, либо те ситуации, когда употребление спиртного очень сильно навредило, следует принять осознанное решение не употреблять никаких спиртных напитков, включая безалкогольное пиво.

"Смотрите, пожалуйста этикетки. Есть продукты с низким содержанием алкоголя, которые не всегда вызывают состояние опьянения. Но в моей практике встречался человек, который после употребления полутора литров безалкогольного пива получил состояние опьянения", – сказала специалист.

При этом детское шампанское – это та же газировка, только перегазированная, отметила Шоренко.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель Концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России повысят минимальные цены на крепкий алкоголь
Во сколько крымчанам обойдется новогодний стол
Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
 
ОбществоМненияалкогольПивоЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
21:43Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
21:30В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
21:19Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
21:12В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
20:46ВСУ атаковали Льгов в Курской области
20:37Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
20:33Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено
20:13Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника
20:02Пожар на овощебазе в Краснодарском крае потушили
19:56Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
19:39Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
19:17В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
18:56Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
18:39В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников
18:20Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
18:08В Феодосии 31 декабря будут стрелять
17:54Семерых кошек спасли на пожаре в Симферополе
17:32150 российских военных вернулись из украинского плена
17:18Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
Лента новостейМолния