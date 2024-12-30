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Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:43
2024-12-30T21:43
2024-12-30T21:43
общество
мнения
алкоголь
пиво
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава республики Марина Шоренко.По ее словам, человеку, который знает о своей зависимости, и в жизни которого уже бывали ситуации, когда он не мог самостоятельно справиться с употреблением спиртного, либо те ситуации, когда употребление спиртного очень сильно навредило, следует принять осознанное решение не употреблять никаких спиртных напитков, включая безалкогольное пиво.При этом детское шампанское – это та же газировка, только перегазированная, отметила Шоренко.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель Концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят минимальные цены на крепкий алкогольВо сколько крымчанам обойдется новогодний столГде в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
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общество, мнения, алкоголь, пиво, здоровье
Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
Безалкогольное пиво может опьянить – нарколог
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым.
Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава республики Марина Шоренко.
"Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, и для людей, которые имели или имеют синдром зависимости, данный напиток является провокатором для того, чтобы начать дальнейшее употребление – могут возникнуть рецидивы, хронические состояния", – сказала врач.
По ее словам, человеку, который знает о своей зависимости, и в жизни которого уже бывали ситуации, когда он не мог самостоятельно справиться с употреблением спиртного, либо те ситуации, когда употребление спиртного очень сильно навредило, следует принять осознанное решение не употреблять никаких спиртных напитков, включая безалкогольное пиво.
"Смотрите, пожалуйста этикетки. Есть продукты с низким содержанием алкоголя, которые не всегда вызывают состояние опьянения. Но в моей практике встречался человек, который после употребления полутора литров безалкогольного пива получил состояние опьянения", – сказала специалист.
При этом детское шампанское – это та же газировка, только перегазированная, отметила Шоренко.
Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель Концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя
и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.
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