https://crimea.ria.ru/20241230/bezalkogolnoe-pivo-takim-ne-yavlyaetsya--narkolog-1142776773.html

Безалкогольное пиво таким не является – нарколог

Безалкогольное пиво таким не является – нарколог - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Безалкогольное пиво таким не является – нарколог

Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T21:43

2024-12-30T21:43

2024-12-30T21:43

общество

мнения

алкоголь

пиво

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Безалкогольное пиво в своем составе содержит определенную дозу алкоголя, поэтому у людей с синдромом зависимости данный напиток может спровоцировать рецидив. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава республики Марина Шоренко.По ее словам, человеку, который знает о своей зависимости, и в жизни которого уже бывали ситуации, когда он не мог самостоятельно справиться с употреблением спиртного, либо те ситуации, когда употребление спиртного очень сильно навредило, следует принять осознанное решение не употреблять никаких спиртных напитков, включая безалкогольное пиво.При этом детское шампанское – это та же газировка, только перегазированная, отметила Шоренко.Ранее пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что Правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель Концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят минимальные цены на крепкий алкогольВо сколько крымчанам обойдется новогодний столГде в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов

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общество, мнения, алкоголь, пиво, здоровье