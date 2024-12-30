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В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час

В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час - РИА Новости Крым, 30.12.2024

В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час

В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T21:12

2024-12-30T21:12

2024-12-30T21:12

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Он отметил, что такое решение принял Штаб обороны Донбасса.В понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе комендантский час на Новый год не отменят и не сократят. Режим будет действовать с 22:00 до 05:00. 28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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