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В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:12
2024-12-30T21:12
2024-12-30T21:12
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Он отметил, что такое решение принял Штаб обороны Донбасса.В понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе комендантский час на Новый год не отменят и не сократят. Режим будет действовать с 22:00 до 05:00. 28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
В ДНР на новогодние праздники отменят комендантский час и усилят патрулирование – Пушилин