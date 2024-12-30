Рейтинг@Mail.ru
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241230/v-dnr-na-novogodnie-prazdniki-otmenyayut-komendantskiy-chas-1143027613.html
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час - РИА Новости Крым, 30.12.2024
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T21:12
2024-12-30T21:12
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
денис пушилин
комендантский час
новый год 2025
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127638962_0:84:3342:1964_1920x0_80_0_0_9093d0283d2b44a6c1eb8d362cb7a405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.Он отметил, что такое решение принял Штаб обороны Донбасса.В понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе комендантский час на Новый год не отменят и не сократят. Режим будет действовать с 22:00 до 05:00. 28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/13/1127638962_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_0650152fb68c89b9cd19ddd24b14a8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, комендантский час, новый год 2025, новые регионы россии, новости
В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час

В ДНР на новогодние праздники отменят комендантский час и усилят патрулирование – Пушилин

21:12 30.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в ДНР
Повседневная жизнь в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике с 31 декабря приостанавливают действие комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
Он отметил, что такое решение принял Штаб обороны Донбасса.
"Действие режима комендантского часа приостанавливается на период с 23:00 31 декабря до 04:00 7 января 2025 года. МВД ДНР обеспечит усиленное патрулирование", - написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе комендантский час на Новый год не отменят и не сократят. Режим будет действовать с 22:00 до 05:00.
28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииДенис ПушилинКомендантский часНовый год 2025Новые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Указ Путина о нелегалах и массовая авария в Крыму: главное за день
21:43Безалкогольное пиво таким не является – нарколог
21:30В МИД обвинили Запад в "варварстве" ВСУ после атаки на больницу в Алешках
21:19Семеро подростков подорвались на неустановленном устройстве в Лисичанске
21:12В ДНР на новогодние праздники отменяют комендантский час
20:46ВСУ атаковали Льгов в Курской области
20:37Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
20:33Мазут в Черном море: у берегов Крыма загрязнений не выявлено
20:13Крымский мост – актуальные данные по очередям к вечеру понедельника
20:02Пожар на овощебазе в Краснодарском крае потушили
19:56Пить и в отличной форме быть: как встретить Новый год под верным градусом
19:39Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
19:17В России пообещали ответить на репрессии против своих СМИ в Европе
18:56Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
18:39В Севастополе наградили вернувшихся из Курской области пиротехников
18:20Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
18:08В Феодосии 31 декабря будут стрелять
17:54Семерых кошек спасли на пожаре в Симферополе
17:32150 российских военных вернулись из украинского плена
17:18Подарок к Новому году: в больницы Крыма передали современное оборудование
Лента новостейМолния