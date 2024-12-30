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Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят
Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят
Комендантский час в Запорожской области, который длится с десяти вечера до пяти утра, на Новый год не отменят и не сократят. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T16:31
2024-12-30T16:32
запорожская область
евгений балицкий
комендантский час
безопасность
новые регионы россии
общество
новости
новый год 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Запорожской области, который длится с десяти вечера до пяти утра, на Новый год не отменят и не сократят. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он также напомнил, что в регионе запрещено использовать салюты, фейерверки и пиротехнику."В период новогодних праздников будут усилены меры безопасности. Прошу отнестись с пониманием к некоторым ограничениям, безопасность жителей и гостей Запорожской области в приоритете", – призвал глава региона.В 2023 году власти Запорожской области сначала ослабили режим комендантского часа, а позже в тот же день, 30 декабря, заявили, что отменять комендантский час в период новогодних праздников не будут.С 1 ноября 2024 года ограничения в регионе были усилены, и действуют с 22:00 (вместо 23:00) до 05:00 без изменений.Действие комендантского часа не распространяется на автодорогу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР), а также на автодорогу М-18 Харьков – Симферополь – Ялта (от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями). Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений тоже нет.28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, комендантский час, безопасность, новые регионы россии, общество, новости, новый год 2025
Комендантский час в Запорожской области на Новый год не отменят

В Запорожской области на Новый год не отменят и не сократят комендантский час - Балицкий

16:31 30.12.2024 (обновлено: 16:32 30.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Васильевке Запорожской области
Повседневная жизнь в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Запорожской области, который длится с десяти вечера до пяти утра, на Новый год не отменят и не сократят. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Комендантский час в новогоднюю ночь на территории Запорожской области сокращаться не будет. Режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22:00 до 05:00", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в регионе запрещено использовать салюты, фейерверки и пиротехнику.
"В период новогодних праздников будут усилены меры безопасности. Прошу отнестись с пониманием к некоторым ограничениям, безопасность жителей и гостей Запорожской области в приоритете", – призвал глава региона.
В 2023 году власти Запорожской области сначала ослабили режим комендантского часа, а позже в тот же день, 30 декабря, заявили, что отменять комендантский час в период новогодних праздников не будут.
С 1 ноября 2024 года ограничения в регионе были усилены, и действуют с 22:00 (вместо 23:00) до 05:00 без изменений.
Действие комендантского часа не распространяется на автодорогу М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР), а также на автодорогу М-18 Харьков – Симферополь – Ялта (от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями). Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений тоже нет.
28 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что комендантский час на территории региона не будет действовать на Новый год и Рождество Христово.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийКомендантский часБезопасностьНовые регионы РоссииОбществоНовостиНовый год 2025
 
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