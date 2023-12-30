https://crimea.ria.ru/20231230/v-zaporozhskoy-oblasti-ne-budut-otmenyat-komendantskiy-chas-na-novyy-god-1133927111.html

В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год

В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023

В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год

В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T21:50

2023-12-30T21:50

2023-12-30T21:51

комендантский час

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

атака всу на белгород

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после сегодняшней атаки ВСУ на Белгород. Комендантский час в Запорожской области ранее был отменен указом на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество."В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал вечером в субботу Балицкий в своем Telegram-канале. "Прошу отнестись с пониманием к этим мерам, безопасность жителей и гостей Запорожской области - в приоритете. Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого и который давно показал свое истинное лицо, ведя войну с мирными гражданами, женщинами и детьми", - пояснил свое решение Балицкий.Об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество ранее также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. Все о произошедшем здесь >>

https://crimea.ria.ru/20231230/vsu-udarili-po-belgorodu-kassetnymi-boepripasami--minoborony-1133923613.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

комендантский час, запорожская область, евгений балицкий, безопасность, атака всу на белгород, новости, новые регионы россии