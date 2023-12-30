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В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год
В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год
В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T21:50
2023-12-30T21:51
комендантский час
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
атака всу на белгород
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после сегодняшней атаки ВСУ на Белгород. Комендантский час в Запорожской области ранее был отменен указом на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество."В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал вечером в субботу Балицкий в своем Telegram-канале. "Прошу отнестись с пониманием к этим мерам, безопасность жителей и гостей Запорожской области - в приоритете. Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого и который давно показал свое истинное лицо, ведя войну с мирными гражданами, женщинами и детьми", - пояснил свое решение Балицкий.Об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество ранее также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. Все о произошедшем здесь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231230/vsu-udarili-po-belgorodu-kassetnymi-boepripasami--minoborony-1133923613.html
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комендантский час, запорожская область, евгений балицкий, безопасность, атака всу на белгород, новости, новые регионы россии
В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год

После атаки ВСУ на Белгород в Запорожской области не будут отменять комендантский час

21:50 30.12.2023 (обновлено: 21:51 30.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после сегодняшней атаки ВСУ на Белгород.
Комендантский час в Запорожской области ранее был отменен указом на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество.
"В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал вечером в субботу Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что режим комендантского часа на территории Мелитопольского, Бердянского городских округов, а также Приморского, Приазовского и Акимовского муниципальных районов будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.
"Прошу отнестись с пониманием к этим мерам, безопасность жителей и гостей Запорожской области - в приоритете. Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого и который давно показал свое истинное лицо, ведя войну с мирными гражданами, женщинами и детьми", - пояснил свое решение Балицкий.
Об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество ранее также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
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Комендантский часЗапорожская областьЕвгений БалицкийБезопасностьАтака ВСУ на БелгородНовостиНовые регионы России
 
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