В Запорожской области не будут отменять комендантский час на Новый год
После атаки ВСУ на Белгород в Запорожской области не будут отменять комендантский час
21:50 30.12.2023 (обновлено: 21:51 30.12.2023)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. В Запорожской области не будут отменять комендантский час в период новогодних праздников. Такое решение принял губернатор региона Евгений Балицкий после сегодняшней атаки ВСУ на Белгород.
Комендантский час в Запорожской области ранее был отменен указом на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество.
"В связи с террористическим актом в Белгородской области, принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал вечером в субботу Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что режим комендантского часа на территории Мелитопольского, Бердянского городских округов, а также Приморского, Приазовского и Акимовского муниципальных районов будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.
"Прошу отнестись с пониманием к этим мерам, безопасность жителей и гостей Запорожской области - в приоритете. Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого и который давно показал свое истинное лицо, ведя войну с мирными гражданами, женщинами и детьми", - пояснил свое решение Балицкий.
Об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество ранее также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
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