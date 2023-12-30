https://crimea.ria.ru/20231230/rezhim-komendantskogo-chasa-v-zaporozhskoy-oblasti-oslabili-na-novyy-god-1133919009.html

Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год

Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год

Комендантский час в Запорожской области отменен на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал глава региона РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T14:02

2023-12-30T14:02

2023-12-30T14:05

запорожская область

новый год 2024

рождество христово

евгений балицкий

комендантский час

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Запорожской области отменен на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий.В рождественскую ночь действие комендантского часа, согласно указу, отменено в период с 22:00 6 января до 05:00 7 января.Балицкий напомнил, что в Запорожской области действует запрет на использование салютов, фейерверков и пиротехники, а в период новогодних праздников в регионе усилят меры безопасности.Ранее об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год

https://crimea.ria.ru/20231219/v-novye-regiony-rossii-vernulis-pochti-3-mln-bezhentsev-1133654141.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, новый год 2024, рождество христово, евгений балицкий, комендантский час, новые регионы россии