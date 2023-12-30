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Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год
Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год
Комендантский час в Запорожской области отменен на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал глава региона РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T14:02
2023-12-30T14:05
запорожская область
новый год 2024
рождество христово
евгений балицкий
комендантский час
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Запорожской области отменен на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий.В рождественскую ночь действие комендантского часа, согласно указу, отменено в период с 22:00 6 января до 05:00 7 января.Балицкий напомнил, что в Запорожской области действует запрет на использование салютов, фейерверков и пиротехники, а в период новогодних праздников в регионе усилят меры безопасности.Ранее об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год
https://crimea.ria.ru/20231219/v-novye-regiony-rossii-vernulis-pochti-3-mln-bezhentsev-1133654141.html
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запорожская область, новый год 2024, рождество христово, евгений балицкий, комендантский час, новые регионы россии
Режим комендантского часа в Запорожской области ослабили на Новый год

Комендантский час частично отменили на Запорожье в ночь на Новый год и Рождество

14:02 30.12.2023 (обновлено: 14:05 30.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы "Мелитополь".
Шеврон на форме сотрудника полиции у гостиницы Мелитополь. - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Запорожской области отменен на три часа в новогоднюю ночь и на семь часов – в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Балицкий.
"В новогоднюю ночь комендантский час не будет действовать с 22:00 31 декабря 2023 года до 01:00 1 января 2024 года. То есть, комендантский час в новогоднюю ночь начнет действовать с часу ночи и продлится до пяти утра", – уточнил Балицкий в своем Telegram-канале.
В рождественскую ночь действие комендантского часа, согласно указу, отменено в период с 22:00 6 января до 05:00 7 января.
Балицкий напомнил, что в Запорожской области действует запрет на использование салютов, фейерверков и пиротехники, а в период новогодних праздников в регионе усилят меры безопасности.
Ранее об отмене комендантского часа в новогоднюю ночь и Рождество сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, согласно подписанному им указу, комендантский час не действует с 8 часов вечера в канун праздников.
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