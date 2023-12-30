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В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество

В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество - РИА Новости Крым, 30.12.2023

В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество

Комендантский час в Херсонской области отменен по случаю праздников и не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T12:29

2023-12-30T12:29

2023-12-30T12:29

владимир сальдо

херсонская область

комендантский час

новости

новые регионы россии

новый год 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Херсонской области отменен по случаю праздников и не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Комментируя свое решение, глава региона отметил, что благодаря этому "жители Херсонской области получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово".В остальные дни комендантский час сохраняется с 20:00 до 06:00 часов. При этом действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам:Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархияНовые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента

херсонская область

новые регионы россии

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владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, новости, новые регионы россии, новый год 2024