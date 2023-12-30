Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231230/v-khersonskoy-oblasti-otmenili-komendantskiy-chas-na-novyy-god-i-rozhdestvo--1133917816.html
В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество
В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество - РИА Новости Крым, 30.12.2023
В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество
Комендантский час в Херсонской области отменен по случаю праздников и не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T12:29
2023-12-30T12:29
владимир сальдо
херсонская область
комендантский час
новости
новые регионы россии
новый год 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126187353_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d5ce2740ee0b28b8b9fd6a2aaf4b3752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Херсонской области отменен по случаю праздников и не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Комментируя свое решение, глава региона отметил, что благодаря этому "жители Херсонской области получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово".В остальные дни комендантский час сохраняется с 20:00 до 06:00 часов. При этом действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам:Читайте также на РИА Новости Крым:В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархияНовые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты ХерсонщиныНа Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1d/1126187353_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a54c711c77b788bb84171a4b3ffb8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, комендантский час, новости, новые регионы россии, новый год 2024
В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество

Комендантский час отменен в Херсонской области в ночь на 1 января и Рождество – Сальдо

12:29 30.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа улицах Геническа
На улицах Геническа - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Комендантский час в Херсонской области отменен по случаю праздников и не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.
"В связи с празднованием Нового года и Рождества Христова на территории Херсонской области в период военного положения постановляю: приостановить действие комендантского часа с 20.00 31 декабря 2023 года до 6.00 1 января 2024 года и с 20.00 6 января 2024 до 6.00 7 января 2024 года", – говорится в документе.
Комментируя свое решение, глава региона отметил, что благодаря этому "жители Херсонской области получат возможность достойно встретить Новый год и Рождество Христово".
В остальные дни комендантский час сохраняется с 20:00 до 06:00 часов. При этом действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область по маршрутам:
  • Джанкой – Чонгар –Новоалексеевка – Мелитополь;
  • Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ДНР отменят комендантский час для проезда по коридору в Крым
На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия
Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины
На Херсонщине откроют участки в прифронтовой зоне на выборах президента
 
Владимир СальдоХерсонская областьКомендантский часНовостиНовые регионы РоссииНовый год 2024
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Ребенок погиб в результате обстрела ВСУ Брянской области
13:12Пени и штрафы за ЖКУ в 2024 будут начисляться по старой ключевой ставке
12:49Утром туман, вечером дымка - как работает Керченская переправа
12:29В Херсонской области отменили комендантский час на Новый год и Рождество
12:14Киеву пора готовиться к самым плохим новостям - Небензя
11:45Очередь на Крымском мосту выросла вдвое
11:40Яхтенная марина в Балаклаве: когда начнут работы набережной Назукина
11:06Ракетчики ЧФ отработали ликвидацию целей с берегов Крыма
10:32У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины
10:21Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России
09:51Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева
09:29Как в Крыму будут работать медики в новогодние праздники
09:09На Крымском мосту выросла очередь
08:48Табу на носки и шарфы: как не ошибиться с подарком перед праздником
08:12Когда продолжатся полеты станций "Луна" – Роскосмос подвел итоги года
07:41Как будут работать трамваи в Евпатории на Новый год
07:13Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известно
07:05Более 600 спасенных жизней: итоги работы МЧС Крыма за год
00:46Массированный обстрел Белгорода: четверо пострадавших, ранен ребенок
00:41Над Брянском и Брянским районом работает ПВО – что известно
Лента новостейМолния