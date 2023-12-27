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Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины

Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины

Херсонская область получила 152 новых автобуса, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты. Об этом сообщил глава регионального... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T19:48

2023-12-27T19:48

2023-12-27T19:48

херсонская область

андрей алексеенко

общество

транспорт

общественный транспорт

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Херсонская область получила 152 новых автобуса, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.По его словам, это даст возможность запустить до 70 социальных маршрутов и решить транспортные проблемы всех районов области вне 15-км зоны. Автобусы современные и комфортные. В частности, на городские маршруты выйдут низкопольные машины, адаптированные для пожилых людей и маломобильных граждан.Автобусы приобретены по программам Минтранса и Минпромторга России. Из федерального бюджета на это выделен 1,8 млрд рублей, уточнил Алексеенко.Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская областьКонтактные троллейбусные сети на ЮБК приведут в порядок

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, общество, транспорт, общественный транспорт, новые регионы россии, новости