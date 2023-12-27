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Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины
Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины
Херсонская область получила 152 новых автобуса, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты. Об этом сообщил глава регионального... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T19:48
2023-12-27T19:48
херсонская область
андрей алексеенко
общество
транспорт
общественный транспорт
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Херсонская область получила 152 новых автобуса, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.По его словам, это даст возможность запустить до 70 социальных маршрутов и решить транспортные проблемы всех районов области вне 15-км зоны. Автобусы современные и комфортные. В частности, на городские маршруты выйдут низкопольные машины, адаптированные для пожилых людей и маломобильных граждан.Автобусы приобретены по программам Минтранса и Минпромторга России. Из федерального бюджета на это выделен 1,8 млрд рублей, уточнил Алексеенко.Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск. Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБолее 100 новых школьных автобусов получит Херсонская областьКонтактные троллейбусные сети на ЮБК приведут в порядок
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, андрей алексеенко, общество, транспорт, общественный транспорт, новые регионы россии, новости
Новые автобусы выйдут на городские и междугородние маршруты Херсонщины

В Херсонскую область доставили 152 новых автобуса - Алексеенко

19:48 27.12.2023
 
© Минтранс Херсонской областиАвтобус
Автобус
© Минтранс Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Херсонская область получила 152 новых автобуса, которые выйдут на городские, пригородные и междугородние маршруты. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
"В Херсонскую область прибыли 152 новых автобуса для работы на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Всего до конца года парк пополнится на 184 современных машины", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, это даст возможность запустить до 70 социальных маршрутов и решить транспортные проблемы всех районов области вне 15-км зоны. Автобусы современные и комфортные. В частности, на городские маршруты выйдут низкопольные машины, адаптированные для пожилых людей и маломобильных граждан.
Автобусы приобретены по программам Минтранса и Минпромторга России. Из федерального бюджета на это выделен 1,8 млрд рублей, уточнил Алексеенко.
Ранее власти заявляли, что автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью расширится в 2024 году. Новые маршруты свяжут Ялту и Геническ, Черноморское и Скадовск, Евпаторию и Скадовск, Ялту и Скадовск.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоОбществоТранспортОбщественный транспортНовые регионы РоссииНовости
 
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