На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия
Скадовская епархия выделена из Херсонской - Крымская митрополия
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтроительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской митрополии.
"В связи с фактической невозможностью для преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна управлять приходами и монастырем Херсонской епархии, находящимися на левобережье Днепра и в связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви… решением Синода образована Скадовская епархия путем выделения ее из состава Херсонской епархии", — сказано в сообщении.
Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Отмечается, что "при изменении внешней ситуации возможно восстановление Херсонской епархии в нынешних границах".
Кроме того, по прошению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, принято решение о смене руководства Таврической духовной семинарии.
"Освободить протоиерея Димитрия Гоцкалюка от должности исполняющего обязанности ректора Таврической духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона", - сообщает Епархия.
Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе - его планируют возродить при действующем храме, сообщалось ранее.
Таврическая духовная семинария является старейшим учебным заведением Крыма. В уходящем 2023 году отметили 150-летие со дня ее основания архиепископом Гурием (Карповым), прославленным в лике святителя.
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