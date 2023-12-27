https://crimea.ria.ru/20231227/na-levoberezhe-khersonschiny-obrazovana-skadovskaya-eparkhiya-1133851870.html

На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия

На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия - РИА Новости Крым, 27.12.2023

На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия

Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T21:05

2023-12-27T21:05

2023-12-27T21:05

религия

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крымская митрополия

тихон шевкунов

херсонская область

общество

украинская православная церковь (упц)

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской митрополии. Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Отмечается, что "при изменении внешней ситуации возможно восстановление Херсонской епархии в нынешних границах".Кроме того, по прошению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, принято решение о смене руководства Таврической духовной семинарии. Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе - его планируют возродить при действующем храме, сообщалось ранее. Таврическая духовная семинария является старейшим учебным заведением Крыма. В уходящем 2023 году отметили 150-летие со дня ее основания архиепископом Гурием (Карповым), прославленным в лике святителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и СталинеМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, крымская митрополия, тихон шевкунов, херсонская область, общество, украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь)