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На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия
На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия - РИА Новости Крым, 27.12.2023
На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия
Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T21:05
2023-12-27T21:05
религия
православие
крымская митрополия
тихон шевкунов
херсонская область
общество
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской митрополии. Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Отмечается, что "при изменении внешней ситуации возможно восстановление Херсонской епархии в нынешних границах".Кроме того, по прошению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, принято решение о смене руководства Таврической духовной семинарии. Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе - его планируют возродить при действующем храме, сообщалось ранее. Таврическая духовная семинария является старейшим учебным заведением Крыма. В уходящем 2023 году отметили 150-летие со дня ее основания архиепископом Гурием (Карповым), прославленным в лике святителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон планирует написать книгу о святителе Луке и СталинеМитрополит Тихон похвалил сплоченность православных КрымаКрымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
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РИА Новости Крым
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религия, православие, крымская митрополия, тихон шевкунов, херсонская область, общество, украинская православная церковь (упц), рпц (русская православная церковь)
На левобережье Херсонщины образована Скадовская епархия

Скадовская епархия выделена из Херсонской - Крымская митрополия

21:05 27.12.2023
 
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Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Решением Синода на левобережье Херсонщины образована отдельная от Херсонской Скадовская епархия. Об этом сообщается в официальном Telegam-канале Крымской митрополии.

"В связи с фактической невозможностью для преосвященного митрополита Херсонского и Таврического Иоанна управлять приходами и монастырем Херсонской епархии, находящимися на левобережье Днепра и в связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви… решением Синода образована Скадовская епархия путем выделения ее из состава Херсонской епархии", — сказано в сообщении.

Временное управление Скадовской епархией поручено епископу Джанкойскому и Раздольненскому Алексию. Отмечается, что "при изменении внешней ситуации возможно восстановление Херсонской епархии в нынешних границах".
Кроме того, по прошению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, принято решение о смене руководства Таврической духовной семинарии.
"Освободить протоиерея Димитрия Гоцкалюка от должности исполняющего обязанности ректора Таврической духовной семинарии и назначить исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии митрополита Симферопольского и Крымского Тихона", - сообщает Епархия.
Таврическая духовная семинария будет переведена в Севастополь, в Свято-Владимирский мужской монастырь в Херсонесе - его планируют возродить при действующем храме, сообщалось ранее.
Таврическая духовная семинария является старейшим учебным заведением Крыма. В уходящем 2023 году отметили 150-летие со дня ее основания архиепископом Гурием (Карповым), прославленным в лике святителя.
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РелигияПравославиеКрымская митрополияТихон ШевкуновХерсонская областьОбществоУкраинская православная церковь (УПЦ)РПЦ (Русская православная церковь)
 
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