https://crimea.ria.ru/20231107/krymskaya-eparkhiya-khochet-rasshirit-sotrudnichestvo-tserkvi-so-shkolami-1132624983.html

Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами

Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T14:43

2023-11-07T14:43

2023-11-07T14:54

тихон шевкунов

религия

рпц (русская православная церковь)

протоиерей владимир кашлюк

симферопольская и крымская епархия

школа

дети

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии.Возможно организовывать посещения и других крымских святынь, сказал отец Владимир. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки."В рамках тесного взаимодействия РПЦ и министерства образования, как известно, в четвертых классах существует предмет под названием "Основы религиозной культуры и светской этики", где из шести избираемых модулей предлагается модуль "Основы православной культуры". Наши священники на законных основаниях приходят на родительские собрания и презентуют этот модуль, чтобы таким образом с детства приобщить к нашей христианской культуре", - рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.В Крыму, по его информации, есть свой компонент программы - "Основы православной культуры Крыма", который изучается с первого по 11 класс. Кроме того, в пятых и шестых классах изучаются основы духовно-нравственной культуры России.На Херсонесе, куда предполагается организовывать паломничества для детей, сейчас продолжается строительство обширного историко-археологического парка. На площади 23,3 гектара будет возведен квартал-реконструкция византийского города, появится Международный археологический центр и несколько новых музеев.Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен главой Симферопольской и Крымской митрополии 11 октября. Приветственный молебен в честь прибытия нового митрополита прошел в Александро-Невском кафедральном соборе, где своего преемника встретил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о КрымеКрым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20221013/v-boy-s-veroy-kak-tserkov-splotila-rossiyan-v-period-svo-1124867522.html

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тихон шевкунов, религия, рпц (русская православная церковь), протоиерей владимир кашлюк, симферопольская и крымская епархия, школа, дети, новости крыма, крым