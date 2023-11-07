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Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T14:43
2023-11-07T14:54
тихон шевкунов
религия
рпц (русская православная церковь)
протоиерей владимир кашлюк
симферопольская и крымская епархия
школа
дети
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии.Возможно организовывать посещения и других крымских святынь, сказал отец Владимир. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки."В рамках тесного взаимодействия РПЦ и министерства образования, как известно, в четвертых классах существует предмет под названием "Основы религиозной культуры и светской этики", где из шести избираемых модулей предлагается модуль "Основы православной культуры". Наши священники на законных основаниях приходят на родительские собрания и презентуют этот модуль, чтобы таким образом с детства приобщить к нашей христианской культуре", - рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.В Крыму, по его информации, есть свой компонент программы - "Основы православной культуры Крыма", который изучается с первого по 11 класс. Кроме того, в пятых и шестых классах изучаются основы духовно-нравственной культуры России.На Херсонесе, куда предполагается организовывать паломничества для детей, сейчас продолжается строительство обширного историко-археологического парка. На площади 23,3 гектара будет возведен квартал-реконструкция византийского города, появится Международный археологический центр и несколько новых музеев.Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен главой Симферопольской и Крымской митрополии 11 октября. Приветственный молебен в честь прибытия нового митрополита прошел в Александро-Невском кафедральном соборе, где своего преемника встретил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Читайте также на РИА Новости Крым:Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о КрымеКрым будет молиться за Россию вместе с Владыкой Тихоном - Аксенов
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тихон шевкунов, религия, рпц (русская православная церковь), протоиерей владимир кашлюк, симферопольская и крымская епархия, школа, дети, новости крыма, крым
Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами

Митрополит Тихон предлагает проводить для школьников паломничества по монастырям Крыма

14:43 07.11.2023 (обновлено: 14:54 07.11.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон предлагает новейшую форму сотрудничества со школами, в рамках которой ребята смогут встречаться со священниками и посещать древние монастыри Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил протоиерей Владимир Кашлюк - руководитель отдела пресс-службы Крымской митрополии.
"Владыка Митрополит Тихон Симферопольский и Крымский предлагает новейшую форму, и мы, как духовенство, конечно же, это делаем – это живые встречи со священниками, которые горят и борются за живое православие. Например, достаточно будет организовать паломничество в тот же Херсонес Таврический, где сейчас строится целый уникальный византийский город. Там можно соприкоснуться с этой живой культурой, с великой христианской цивилизацией", - сказал он.
Возможно организовывать посещения и других крымских святынь, сказал отец Владимир. Он напомнил, что Русская православная церковь тесно взаимодействует с министерством образования, в частности, в школах проходят специальные уроки.
"В рамках тесного взаимодействия РПЦ и министерства образования, как известно, в четвертых классах существует предмет под названием "Основы религиозной культуры и светской этики", где из шести избираемых модулей предлагается модуль "Основы православной культуры". Наши священники на законных основаниях приходят на родительские собрания и презентуют этот модуль, чтобы таким образом с детства приобщить к нашей христианской культуре", - рассказал протоиерей Владимир Кашлюк.
В Крыму, по его информации, есть свой компонент программы - "Основы православной культуры Крыма", который изучается с первого по 11 класс. Кроме того, в пятых и шестых классах изучаются основы духовно-нравственной культуры России.
"Но совершенно очевидно, что этого не достаточно, - уверен отец Владимир. - И не будем скрывать главную проблему - кадровую. Когда, допустим, у преподавателя не хватает часов, он быстренько проходит переквалификацию, и ему предлагается преподавать основы православной культуры. Человек, порой не живущий этой живой традицией церкви, как он может научить, как он может зажечь эти сердца?"
На Херсонесе, куда предполагается организовывать паломничества для детей, сейчас продолжается строительство обширного историко-археологического парка. На площади 23,3 гектара будет возведен квартал-реконструкция византийского города, появится Международный археологический центр и несколько новых музеев.
Митрополит Тихон (Шевкунов) был назначен главой Симферопольской и Крымской митрополии 11 октября. Приветственный молебен в честь прибытия нового митрополита прошел в Александро-Невском кафедральном соборе, где своего преемника встретил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
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