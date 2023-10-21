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Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20231021/krym-vstrechaet-novogo-mitropolita---fotoreportazh--1132242664.html
Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж
Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж
Митрополит Тихон (Шевкунов) – личность известная не только в Русской православной церкви, но и среди мирян. Он – один из влиятельнейших священников России,... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T18:06
2023-10-21T18:06
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сергей аксенов
михаил развожаев
тихон шевкунов
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Митрополит Тихон (Шевкунов) – личность известная не только в Русской православной церкви, но и среди мирян. Он – один из влиятельнейших священников России, много сделавший для Крыма и Севастополя. Именно его трудами в скором времени на территории Херсонеса заработает Музей христианства.Теперь этот без преувеличения знаменитый священник назначен на служение в Крым. 21 октября он провел первый молебен на полуострове в новом статусе – главы Крымской митрополии.Множество прихожан со всего Крыма стремились побывать на этом молебне. Вместе с ними м олились и главы Крыма и Севастополя – Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20231021/ispytyvayu-blagogovenie-k-etoy-zemle-mitropolit-tikhon-o-kryme-1132242467.html
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4.7
96
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фото, крым, сергей аксенов, михаил развожаев, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, православие, религия
Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

Крымская паства встретила нового митрополита Тихона и помолилась с ним вместе - ФОТО

18:06 21.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Митрополит Тихон (Шевкунов) – личность известная не только в Русской православной церкви, но и среди мирян. Он – один из влиятельнейших священников России, много сделавший для Крыма и Севастополя. Именно его трудами в скором времени на территории Херсонеса заработает Музей христианства.
Теперь этот без преувеличения знаменитый священник назначен на служение в Крым. 21 октября он провел первый молебен на полуострове в новом статусе – главы Крымской митрополии.
Множество прихожан со всего Крыма стремились побывать на этом молебне. Вместе с ними м олились и главы Крыма и Севастополя – Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
1 из 13

Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
2 из 13

На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
3 из 13

По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
4 из 13

С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
5 из 13

Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
6 из 13

Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
7 из 13

О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
8 из 13

Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
9 из 13

После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
10 из 13

И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
11 из 13

Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
12 из 13

По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
13 из 13

После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13

Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13

С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 13

Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13

Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 13

О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 13

И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Владыка Тихон - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
16:53
Испытываю благоговение к этой земле: митрополит Тихон о Крыме
 
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