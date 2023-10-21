Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

Крымская паства встретила нового митрополита Тихона и помолилась с ним вместе - ФОТО
Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.
Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.
На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.
На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.
По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.
По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.
С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.
С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.
Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.
Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.
Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.
Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.
О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.
О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.
Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.
Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.
После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.
После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.
И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.
И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.
Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.
Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.
По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.
По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.
После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.
После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.
Нового митрополита Тихона (Шевкунова) встречали хлебом, солью и церковным хором.
На торжественной встрече присутствовало духовенство трех епархий - Симферопольской, Феодосийской и Джанкойской.
По прибытии владыка Тихон первым делом благословляет крымчан.
С собой из Пскова новый митрополит привез список иконы Корсуньской Богоматери.
Наименованием "Корсунская" на Руси отмечали наиболее выдающиеся произведения, которые привозили на Русь через Корсунь - Херсонес и предметы, происходящие оттуда.
Благодарственный молебен в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе.
О мире и добром начинании молятся сотни прихожан как внутри, так и снаружи храма.
Вместе с владыкой, духовенством и многочисленной паствой молятся и главы Республики Крым и города Федерального значения Севастополь.
После окончания молебна и Сергей Аксенов, и Михаил Развожаев отметили предшественника митрополита Тихона - митрополита Лазаря (Швеца), который ушел на покой.
И сам владыка Лазарь пожелал своему преемнику Божьего благословения на нелегком поприще.
Владыка Лазарь подарил митрополиту Тихону панагию с изображением святого Александра Невского.
По словам митрополита Тихона, он испытывает благоговение к земле Крыма.
После окончания молебна паства не хочет отпускать своего нового духовного наставника - каждый хочет получить от него если не ответ на свой вопрос, так благословение.