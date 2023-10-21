https://crimea.ria.ru/20231021/krym-vstrechaet-novogo-mitropolita---fotoreportazh--1132242664.html

Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 21.10.2023

Крым встречает нового митрополита - фоторепортаж

Митрополит Тихон (Шевкунов) – личность известная не только в Русской православной церкви, но и среди мирян. Он – один из влиятельнейших священников России,... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T18:06

2023-10-21T18:06

2023-10-21T18:06

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сергей аксенов

михаил развожаев

тихон шевкунов

рпц (русская православная церковь)

крымская митрополия

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Митрополит Тихон (Шевкунов) – личность известная не только в Русской православной церкви, но и среди мирян. Он – один из влиятельнейших священников России, много сделавший для Крыма и Севастополя. Именно его трудами в скором времени на территории Херсонеса заработает Музей христианства.Теперь этот без преувеличения знаменитый священник назначен на служение в Крым. 21 октября он провел первый молебен на полуострове в новом статусе – главы Крымской митрополии.Множество прихожан со всего Крыма стремились побывать на этом молебне. Вместе с ними м олились и главы Крыма и Севастополя – Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20231021/ispytyvayu-blagogovenie-k-etoy-zemle-mitropolit-tikhon-o-kryme-1132242467.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, сергей аксенов, михаил развожаев, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, православие, религия