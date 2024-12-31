https://crimea.ria.ru/20241231/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-posledniy-den-2024-goda-1142895023.html

Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года

Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года - РИА Новости Крым, 31.12.2024

Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года

Во вторник в Крыму потеплеет на 2-3 градуса, ночью и утром ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.12.2024

2024-12-31T00:01

2024-12-31T00:01

2024-12-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму потеплеет на 2-3 градуса, ночью и утром ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью от 0 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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