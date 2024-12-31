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Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года
Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года - РИА Новости Крым, 31.12.2024
Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года
Во вторник в Крыму потеплеет на 2-3 градуса, ночью и утром ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T00:01
2024-12-31T00:01
2024-12-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму потеплеет на 2-3 градуса, ночью и утром ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью от 0 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какой будет погода в Крыму в последний день 2024 года
В Крыму 31 декабря потеплеет до +10 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму потеплеет на 2-3 градуса, ночью и утром ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"В последние дни уходящего года погода в Крыму будет определяться восточной периферией антициклона. 31 декабря температура воздуха повысится на 2-3 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +7...9.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью от 0 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от 7 до 10 градусов тепла.
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