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Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи

Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи

На Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года. Об этом... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T19:39

2024-12-30T19:39

2024-12-30T19:39

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алушта

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам председателя Совмина, после завершения работ по восстановлению побережья будет улучшена защита прибрежной зоны и организованы более безопасные и удобные условия для отдыхающих.В ноябре глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что после "шторма века" в регионе пострадало 56 берегоукрепительных сооружений, 23 из них требуется капитальный ремонт. На приведение в порядок побережья из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей. Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год, уточнила глава администрации города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительные деньги на развитие туризмаМэр Керчи рассказал о будущем города – большое интервью РИА Новости КрымВ Алуште ускорят ремонт берегоукрепительных сооружений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, алушта, юбк, пляжи, пляжи крыма, юрий гоцанюк, совет министров рк, новости крыма