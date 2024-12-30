Когда в Крыму восстановят разрушенные штормом пляжи
На Южном берегу Крыма к 1 апреля должны восстановить разрушенные штормами пляжи – власти
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРаботы по подсыпке пляжей в Большой Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма ведется активная работа по восстановлению берегоукрепительных сооружений, а восстановить пляжи планируется к 1 апреля 2025 года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В настоящее время ведется восстановление волноотбойных стен, берм и ограждений. Также осуществляются монолитные работы, направленных на восстановление лестничных маршев, площадок и технологических проездов. Отсыпка пляжным материалом запланирована к 1 апреля", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам председателя Совмина, после завершения работ по восстановлению побережья будет улучшена защита прибрежной зоны и организованы более безопасные и удобные условия для отдыхающих.
В ноябре глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что после "шторма века" в регионе пострадало 56 берегоукрепительных сооружений, 23 из них требуется капитальный ремонт. На приведение в порядок побережья из федерального бюджета выделено 4,5 миллиарда рублей. Еще 17 пляжей будут восстановлены следующим этапом, срок завершения всех работ – 2026 год, уточнила глава администрации города.
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