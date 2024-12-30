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Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь
В Севастополе в новогоднюю ночь будут ходить дежурные катера, троллейбусы и автобусы. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T20:37
2024-12-30T20:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь будут ходить дежурные катера, троллейбусы и автобусы. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Пассажирские катера через Севастопольскую бухту, курсирующие между Графской пристанью и Северной стороной, в новогоднюю ночь будут ходить до 4 утра.Согласно приведенному графику, время отправления первого рейса 31 декабря в 5:00. Последнего – 1 января в 4:00, он прибудет на Северную в 4:30."Ночные" троллейбусы по городуНа троллейбусном маршруте №10 первый "новогодний" рейс из Депо-1 на площадь Нахимова проследует в 22:50, последний - в 05:15. Из центра города заключительный транспорт отбудет в 06:05. Время в пути – 50 минут.Троллейбусы №12 в новогоднюю ночь будут ходить от 5-км Балаклавского шоссе до площади Нахимова с 23:00 до 5:30 с промежутком в 30 минут. Последний троллейбус на этом маршруте покинет центр в 5:57. Время в пути – 27 минут.Троллейбусы №7 будут отбывать на площадь Нахимова от улицы Горпищенко с промежутком в полчаса с 23:30 до 4:00. Последняя машина на маршруте покинет площадь Нахимова в 04:25. Время в пути – 25 минут.Дежурные троллейбусы №9 от проспекта Победы до площади Нахимова начнут курсировать с 23:15 до 05:45. Последняя машина уйдет из центра города в 06:10. Время в пути – 25 минут.Дежурные автобусы из дальних районовНочной автобус №3 начнет курсировать по маршруту "5-км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая" с 23:30. Последние рейсы от крайних точек маршрута – в 5 утра.Автобус №92 из Инкермана до пл. Нахимова начнет ходить в 22:55. Последний рейс из Инкермана в 04:45, из центра – в 05:35.На автобусном маршруте №94 "2-е отделение Золотая Балка – пл. Нахимова" ночные рейсы начинают работу в 22:45. Последняя машина из центра города – в 04:20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Севастополю курсирует яркий новогодний троллейбусКак добраться в "Новый Херсонес" в новогодние и рождественские праздникиВ Крыму поднимают цены на проезд в транспорте
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, логистика, новости севастополя, общество, новый год 2025, новый год в крыму
Как будет ходить транспорт Севастополя в новогоднюю ночь

В Севастополе в новогоднюю ночь будут ходить дежурные катера, троллейбусы и автобусы

20:37 30.12.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в новогоднюю ночь будут ходить дежурные катера, троллейбусы и автобусы. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Пассажирские катера через Севастопольскую бухту, курсирующие между Графской пристанью и Северной стороной, в новогоднюю ночь будут ходить до 4 утра.
Согласно приведенному графику, время отправления первого рейса 31 декабря в 5:00. Последнего – 1 января в 4:00, он прибудет на Северную в 4:30.

"Ночные" троллейбусы по городу

На троллейбусном маршруте №10 первый "новогодний" рейс из Депо-1 на площадь Нахимова проследует в 22:50, последний - в 05:15. Из центра города заключительный транспорт отбудет в 06:05. Время в пути – 50 минут.
Троллейбусы №12 в новогоднюю ночь будут ходить от 5-км Балаклавского шоссе до площади Нахимова с 23:00 до 5:30 с промежутком в 30 минут. Последний троллейбус на этом маршруте покинет центр в 5:57. Время в пути – 27 минут.
Троллейбусы №7 будут отбывать на площадь Нахимова от улицы Горпищенко с промежутком в полчаса с 23:30 до 4:00. Последняя машина на маршруте покинет площадь Нахимова в 04:25. Время в пути – 25 минут.
Дежурные троллейбусы №9 от проспекта Победы до площади Нахимова начнут курсировать с 23:15 до 05:45. Последняя машина уйдет из центра города в 06:10. Время в пути – 25 минут.

Дежурные автобусы из дальних районов

Ночной автобус №3 начнет курсировать по маршруту "5-км Балаклавского шоссе – бухта Стрелецкая" с 23:30. Последние рейсы от крайних точек маршрута – в 5 утра.
Автобус №92 из Инкермана до пл. Нахимова начнет ходить в 22:55. Последний рейс из Инкермана в 04:45, из центра – в 05:35.
На автобусном маршруте №94 "2-е отделение Золотая Балка – пл. Нахимова" ночные рейсы начинают работу в 22:45. Последняя машина из центра города – в 04:20.
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