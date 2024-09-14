https://crimea.ria.ru/20240914/v-krymu-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-na-tri-dnya-1140341515.html

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня - РИА Новости Крым, 14.09.2024

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T10:42

2024-09-14T10:42

2024-09-14T10:46

пожарная безопасность

штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в республиканском главке МЧС.Напомним, с 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.Этого нельзя делать не только в лесах, но и на прилегающих к ним территориях. А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Накануне Крымский гидрометцентр пообещал республике на выходные переменную облачность, но теплую безветренную погоду. На днях сообщалось, что Симферополь в очередной раз побил температурный рекорд. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на третьНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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