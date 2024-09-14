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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня - РИА Новости Крым, 14.09.2024
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T10:42
2024-09-14T10:42
2024-09-14T10:46
пожарная безопасность
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в республиканском главке МЧС.Напомним, с 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.Этого нельзя делать не только в лесах, но и на прилегающих к ним территориях. А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Накануне Крымский гидрометцентр пообещал республике на выходные переменную облачность, но теплую безветренную погоду. На днях сообщалось, что Симферополь в очередной раз побил температурный рекорд. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на третьНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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пожарная безопасность, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четыре дня
МЧС Крыма на четыре дня объявили штормовое предупреждение из-за опасных погодных условий
10:42 14.09.2024 (обновлено: 10:46 14.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Крыму объявлено на четыре дня, с 15 до 18 сентября включительно, сообщили в республиканском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15-18 сентября в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в западных районах Крыма ожидается чрезвычайная опасность", – сообщили в ведомстве.
Напомним, с 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Этого нельзя делать не только в лесах, но и на прилегающих к ним территориях. А в населенных пунктах и на сельскохозяйственных землях разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Накануне Крымский гидрометцентр пообещал
республике на выходные переменную облачность, но теплую безветренную погоду.
На днях сообщалось, что Симферополь в очередной раз побил температурный рекорд
.
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