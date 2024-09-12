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В Симферополе побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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В Симферополе побит температурный рекорд
В Симферополе побит температурный рекорд - РИА Новости Крым, 12.09.2024
В Симферополе побит температурный рекорд
Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Симферополе в среду, 11 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T12:49
2024-09-12T12:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Симферополе в среду, 11 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.При этом 12 сентября 2017 года температура воздуха в столице Крыма достигала +36 градусов, а в 1994 году – +37,2 градусов.Сейчас на погоду в Крыму влияет холодный фронтальный раздел, в течение дня на полуострове действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней с градом и грозами, а также усилением ветра. Но температура воздуха при этом практически не понизилась."В четверг пройдут грозовые дожди, с пятницы по воскресенье без осадков. Ночью на побережье температура воздуха будет +16…21. Дневные температуры: +24…29 градусов. В субботу температура воздуха может подняться до +25…30 градусов", - дала прогноз Татьяна Любецкая.На следующей неделе изнурительная жара начнет спадать. В начале пройдут кратковременные дожди и грозы, далее до конца недели без осадков.Температурный рекорд фиксировался в Крыму в середине июля. Абсолютный максимум был зафиксирован 16 июля – 37,5 градусов, что на 1,4 градуса выше, чем в этот же день в 2001 году (тогда был рекорд в 36,1 градуса).Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длитьсяВ Симферополе перекрыт абсолютный максимум температурИюль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
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В Симферополе побит температурный рекорд

В Симферополе 11 сентября побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений

12:49 12.09.2024
 
© РИА Новости КрымЕкатерининский сад в Симферополе
Екатерининский сад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Симферополе в среду, 11 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"11 сентября максимальная температура воздуха в Симферополе за всю историю наблюдения составила +35,1 градуса. Это на 3-4 градуса выше, чем в 2017 году, когда температура воздуха составляла +31,7 градусов", - отметила специалист.

При этом 12 сентября 2017 года температура воздуха в столице Крыма достигала +36 градусов, а в 1994 году – +37,2 градусов.
Сейчас на погоду в Крыму влияет холодный фронтальный раздел, в течение дня на полуострове действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней с градом и грозами, а также усилением ветра. Но температура воздуха при этом практически не понизилась.
"В четверг пройдут грозовые дожди, с пятницы по воскресенье без осадков. Ночью на побережье температура воздуха будет +16…21. Дневные температуры: +24…29 градусов. В субботу температура воздуха может подняться до +25…30 градусов", - дала прогноз Татьяна Любецкая.
На следующей неделе изнурительная жара начнет спадать. В начале пройдут кратковременные дожди и грозы, далее до конца недели без осадков.
"Температура ночью остается +15…20 градусов. А днем будет уже +21…26 градусов. В столице республики будет +22…24 градуса", - сообщают в гидрометцентре.
Температурный рекорд фиксировался в Крыму в середине июля. Абсолютный максимум был зафиксирован 16 июля – 37,5 градусов, что на 1,4 градуса выше, чем в этот же день в 2001 году (тогда был рекорд в 36,1 градуса).
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