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Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС

Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС

Прошедший июль стал для Крыма самым жарким и засушливым за всю историю проведения метеорологических наблюдений на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T08:46

2024-08-03T08:46

2024-08-03T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прошедший июль стал для Крыма самым жарким и засушливым за всю историю проведения метеорологических наблюдений на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что в столице Крыма Симферополе температура воздуха в июле превысила климатическую норму для этого месяца на 3,6 градуса.Отметим, что регулярные метеорологические наблюдения в Крыму стали вестись с открытием в Ялте первой гидрометеостанции 155 лет назад – в 1868 году. Таким образом рекорды температур в Крыму за минувший июль были побиты, как минимум, впервые за полтора века.Аномальная жара накрыла Крым буквально с начала июля. Уже 2 июля, по словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температур. В тот день столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса впервые за 86 лет.К середине месяца температуры стали достигать 37 – 38, а в отдельных регионах Крыма, в частности на ЮБК, 40-42 градусов. Прохладнее стало лишь в последнюю неделю месяца. Ранее Тишковец давал прогноз на весь август.

https://crimea.ria.ru/20240731/kakim-budet-avgust-2024-goda-v-krymu-1139207490.html

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