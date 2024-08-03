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Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС
Прошедший июль стал для Крыма самым жарким и засушливым за всю историю проведения метеорологических наблюдений на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T08:46
2024-08-03T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прошедший июль стал для Крыма самым жарким и засушливым за всю историю проведения метеорологических наблюдений на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он уточнил, что в столице Крыма Симферополе температура воздуха в июле превысила климатическую норму для этого месяца на 3,6 градуса.Отметим, что регулярные метеорологические наблюдения в Крыму стали вестись с открытием в Ялте первой гидрометеостанции 155 лет назад – в 1868 году. Таким образом рекорды температур в Крыму за минувший июль были побиты, как минимум, впервые за полтора века.Аномальная жара накрыла Крым буквально с начала июля. Уже 2 июля, по словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температур. В тот день столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса впервые за 86 лет.К середине месяца температуры стали достигать 37 – 38, а в отдельных регионах Крыма, в частности на ЮБК, 40-42 градусов. Прохладнее стало лишь в последнюю неделю месяца. Ранее Тишковец давал прогноз на весь август.
https://crimea.ria.ru/20240731/kakim-budet-avgust-2024-goda-v-krymu-1139207490.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество, новости, крым, новости крыма
Июль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОС

Июль 2024 года стал для Крыма самым жарким за всю историю метеорологических измерений

08:46 03.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Прошедший июль стал для Крыма самым жарким и засушливым за всю историю проведения метеорологических наблюдений на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Июль стал в Крыму самым теплым за всю историю регулярных метеорологических измерений. И довольно засушливым: выпало всего лишь 11 мм осадков, а это 28% от всего месячного объема небесной влаги", – рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в столице Крыма Симферополе температура воздуха в июле превысила климатическую норму для этого месяца на 3,6 градуса.
Отметим, что регулярные метеорологические наблюдения в Крыму стали вестись с открытием в Ялте первой гидрометеостанции 155 лет назад – в 1868 году. Таким образом рекорды температур в Крыму за минувший июль были побиты, как минимум, впервые за полтора века.
Аномальная жара накрыла Крым буквально с начала июля. Уже 2 июля, по словам начальника регионального гидрометцентра Татьяны Любецкой, в Симферополе был перекрыт абсолютный максимум температур. В тот день столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса впервые за 86 лет.
К середине месяца температуры стали достигать 37 – 38, а в отдельных регионах Крыма, в частности на ЮБК, 40-42 градусов. Прохладнее стало лишь в последнюю неделю месяца.
Ранее Тишковец давал прогноз на весь август.
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