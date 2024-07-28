https://crimea.ria.ru/20240728/komfortnoe-leto-kogda-v-krymu-ponizitsya-temperatura-vozdukha-1139143516.html

Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха

Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха - РИА Новости Крым, 28.07.2024

Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха

На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 28.07.2024

2024-07-28T20:47

2024-07-28T20:47

2024-07-28T20:47

погода в крыму

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евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую семидневку в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом значимые осадки маловероятны. Воздух в понедельник прогреется до +35 градусов. А уже во вторник фронтальная система принесет небольшие кратковременные дожди, которые понизят температуру до +27...32 градусов. В среду и четверг сохранится устойчивая погода – переменная облачность, практически без осадков. К концу недели начнет усиливаться антициклон и расти атмосферное давление, однако погода будет солнечной, относительно сухой, без сильных затяжных дождей.На следующей неделе и в начале августа по ночам уже будет в среднем от +13 до +18 градусов. Днем температура будет стремиться к 30-градусной отметке с небольшими вариациями, в диапазоне в среднем от +27 до +32.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли лесаВ Крыму заметили смерчиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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