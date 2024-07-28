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Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T20:47
2024-07-28T20:47
2024-07-28T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую семидневку в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом значимые осадки маловероятны. Воздух в понедельник прогреется до +35 градусов. А уже во вторник фронтальная система принесет небольшие кратковременные дожди, которые понизят температуру до +27...32 градусов. В среду и четверг сохранится устойчивая погода – переменная облачность, практически без осадков. К концу недели начнет усиливаться антициклон и расти атмосферное давление, однако погода будет солнечной, относительно сухой, без сильных затяжных дождей.На следующей неделе и в начале августа по ночам уже будет в среднем от +13 до +18 градусов. Днем температура будет стремиться к 30-градусной отметке с небольшими вариациями, в диапазоне в среднем от +27 до +32.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли лесаВ Крыму заметили смерчиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
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погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
В Крыму на неделе станет прохладнее – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым
. На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в предстоящую семидневку в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом значимые осадки маловероятны.
"Если на 10% территории Крыма и появятся какие-то мощные кучевые облака, очень слабый дождь погоды не сделает – это так называемые следы от осадков, которые измеряются 0,3 мм, не более", - отметил специалист.
Воздух в понедельник прогреется до +35 градусов. А уже во вторник фронтальная система принесет небольшие кратковременные дожди, которые понизят температуру до +27...32 градусов.
В среду и четверг сохранится устойчивая погода – переменная облачность, практически без осадков. К концу недели начнет усиливаться антициклон и расти атмосферное давление, однако погода будет солнечной, относительно сухой, без сильных затяжных дождей.
"Это ровный, умеренный, по меркам нашей страны, температурный режим. Нормальный температурный фон, очень комфортный для летнего сезона в южных регионах", - отметил эксперт.
На следующей неделе и в начале августа по ночам уже будет в среднем от +13 до +18 градусов. Днем температура будет стремиться к 30-градусной отметке с небольшими вариациями, в диапазоне в среднем от +27 до +32.
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