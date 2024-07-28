Рейтинг@Mail.ru
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240728/komfortnoe-leto-kogda-v-krymu-ponizitsya-temperatura-vozdukha-1139143516.html
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха - РИА Новости Крым, 28.07.2024
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 28.07.2024
2024-07-28T20:47
2024-07-28T20:47
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137758251_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_c77318102a120cf885eee01079dcbe6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую семидневку в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом значимые осадки маловероятны. Воздух в понедельник прогреется до +35 градусов. А уже во вторник фронтальная система принесет небольшие кратковременные дожди, которые понизят температуру до +27...32 градусов. В среду и четверг сохранится устойчивая погода – переменная облачность, практически без осадков. К концу недели начнет усиливаться антициклон и расти атмосферное давление, однако погода будет солнечной, относительно сухой, без сильных затяжных дождей.На следующей неделе и в начале августа по ночам уже будет в среднем от +13 до +18 градусов. Днем температура будет стремиться к 30-градусной отметке с небольшими вариациями, в диапазоне в среднем от +27 до +32.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли лесаВ Крыму заметили смерчиВ Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1f/1137758251_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_2119c3e89b2cbd894361762dfc3201c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, новости крыма, крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос"
Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха

В Крыму на неделе станет прохладнее – ФОБОС

20:47 28.07.2024
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. На неделе в Крыму станет немного прохладнее, дневные температуры будут колебаться в районе +30 градусов. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, в предстоящую семидневку в Крыму будет преобладать переменная облачность, при этом значимые осадки маловероятны.
"Если на 10% территории Крыма и появятся какие-то мощные кучевые облака, очень слабый дождь погоды не сделает – это так называемые следы от осадков, которые измеряются 0,3 мм, не более", - отметил специалист.
Воздух в понедельник прогреется до +35 градусов. А уже во вторник фронтальная система принесет небольшие кратковременные дожди, которые понизят температуру до +27...32 градусов.
В среду и четверг сохранится устойчивая погода – переменная облачность, практически без осадков. К концу недели начнет усиливаться антициклон и расти атмосферное давление, однако погода будет солнечной, относительно сухой, без сильных затяжных дождей.
"Это ровный, умеренный, по меркам нашей страны, температурный режим. Нормальный температурный фон, очень комфортный для летнего сезона в южных регионах", - отметил эксперт.
На следующей неделе и в начале августа по ночам уже будет в среднем от +13 до +18 градусов. Днем температура будет стремиться к 30-градусной отметке с небольшими вариациями, в диапазоне в среднем от +27 до +32.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе закрыли леса
В Крыму заметили смерчи
В Крыму и грязи целебные: как осваивают Сакское озеро
 
Погода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаКрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Комфортное лето: когда в Крыму понизится температура воздуха
20:26Гимнастка сорвалась во время выступления в цирке
20:08Зеленский пообещал до конца осени разработать очередной "мирный план"
19:41Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятие
19:20Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
19:06Ситуация у Крымского моста – данные к вечеру воскресенья
18:46Молния попала в зонт: подробности трагедии в Подмосковье
18:30Налетел на острые камни: в Судаке спасли серфера
18:08В Севастополе состоялось церковное освящение "Нового Херсонеса"
17:44На "Тавриде. АРТ" показали спектакль о жизни казаков на Северном Кавказе
17:23В Алуште открыли потерянную диораму о событиях Гражданской войны
17:05Один человек погиб от удара молнии в парке "Патриот"
16:50Предупреждение о массированном ударе по Крыму – фейк
16:24Молния ударила в трех человек в парке Подмосковья – что известно
16:02Пошел на обгон и перевернулся – в Крыму погиб водитель внедорожника
15:52Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверку
15:36В Челябинской области мужчина сбежал из пункта размещения и утонул
15:17Стойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о Крыме
15:01Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского I степени
14:46Минус 1930 боевиков за сутки: ВСУ продолжают терять людей и технику
Лента новостейМолния