https://crimea.ria.ru/20240717/idem-na-rekord-v-krymu-v-sredu-do-40-gradusov-1138843545.html
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T00:01
2024-07-17T00:01
2024-07-17T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +35...+37 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +30, днем от +33 до +37 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240709/trud-v-anomalnuyu-zharu-mogut-li-krymchanam-sokratit-rabochiy-den-1138712374.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
В Крыму в среду жара до +40 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +28 градусов, днем +32…+37, в степных районах ожидается сильная жара +38…+40 градусов, в горах +26…+31. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +35...+37 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +34…+36.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +30, днем от +33 до +37 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.