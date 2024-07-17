https://crimea.ria.ru/20240717/idem-na-rekord-v-krymu-v-sredu-do-40-gradusov-1138843545.html

Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов

Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов

В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T00:01

2024-07-17T00:01

2024-07-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +35...+37 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +30, днем от +33 до +37 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240709/trud-v-anomalnuyu-zharu-mogut-li-krymchanam-sokratit-rabochiy-den-1138712374.html

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ялта

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евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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