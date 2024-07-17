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Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на РИА Новости Крым, 17.07.2024
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погода в крыму
крымская погода
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севастополь
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алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +35...+37 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +34…+36.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +30, днем от +33 до +37 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240709/trud-v-anomalnuyu-zharu-mogut-li-krymchanam-sokratit-rabochiy-den-1138712374.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов

В Крыму в среду жара до +40 градусов

00:01 17.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В среду Крым будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Без осадков. В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +18…+23, на южном и восточном побережье до +28 градусов, днем +32…+37, в степных районах ожидается сильная жара +38…+40 градусов, в горах +26…+31. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24, днем +35...+37 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +23…+25 градусов, днем +34…+36.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +25 до +30, днем от +33 до +37 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Роспотребнадзор в Крыму рекомендует сокращать рабочий день из-за аномальной жары - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 14:04
Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:01Идем на рекорд: в Крыму в среду до +40 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
22:30Главное за день: 16 июля
22:12Веерные отключения света введены на Юге России – что известно
22:03Главные новости Крыма: 16 июля
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