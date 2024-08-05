https://crimea.ria.ru/20240805/narushenie-protivopozharnogo-rezhima-v-krymu-oshtrafovany-400-chelovek-1139370135.html

Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек

Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек

Сотни человек оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима с начала года. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T19:09

2024-08-05T19:09

2024-08-05T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотни человек оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима с начала года. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.По его словам, работа специалистов по контролю за пожарной безопасностью на территории южного берега Крыма и в районе Симферопольского водохранилища продолжается.В ведомстве уточняют, что с начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены 415 человек. В их числе 335 граждан, 54 должностных лица и 26 юридических лиц.Особый противопожарный режим в Крыму был введен 17 апреля. Он предусматривает строгий запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 7 августа сохраняется в западных, центральных районах Крыма и в городе Севастополь, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–ОбаПожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратураСтала известна причина пожаров и отключения света в Керчи

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2024

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