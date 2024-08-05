https://crimea.ria.ru/20240805/narushenie-protivopozharnogo-rezhima-v-krymu-oshtrafovany-400-chelovek-1139370135.html
Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
Сотни человек оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима с начала года. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T19:09
2024-08-05T19:09
2024-08-05T19:10
крым
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
пожар
леса крыма
экология
природа
штрафы
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/38/1116543821_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_2d6406597b6b7b29650b77ed0a63bc5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотни человек оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима с начала года. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.По его словам, работа специалистов по контролю за пожарной безопасностью на территории южного берега Крыма и в районе Симферопольского водохранилища продолжается.В ведомстве уточняют, что с начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены 415 человек. В их числе 335 граждан, 54 должностных лица и 26 юридических лиц.Особый противопожарный режим в Крыму был введен 17 апреля. Он предусматривает строгий запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до 7 августа сохраняется в западных, центральных районах Крыма и в городе Севастополь, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–ОбаПожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратураСтала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111654/38/1116543821_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_fe14ac776dfa8f3c820e76cbaf3fdd5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, пожар, леса крыма, экология, природа, штрафы, новости крыма
Нарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человек
400 человек оштрафованы на 4 млн за нарушение особого противопожарного режима в Крыму
19:09 05.08.2024 (обновлено: 19:10 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Сотни человек оштрафованы в Крыму за нарушение особого противопожарного режима с начала года. Об этом сообщает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
По его словам, работа специалистов по контролю за пожарной безопасностью на территории южного берега Крыма и в районе Симферопольского водохранилища продолжается.
"Около 400 человек с начала года оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима. Общая сумма штрафов составляет около 4 миллионов рублей", - заявил Игорь Скуртул.
В ведомстве уточняют, что с начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечены 415 человек. В их числе 335 граждан, 54 должностных лица и 26 юридических лиц.
Особый противопожарный режим в Крыму был введен
17 апреля. Он предусматривает строгий запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также запрещено намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Чрезвычайная пожарная опасность
сохранится до 7 августа сохраняется в западных, центральных районах Крыма и в городе Севастополь, в южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Читайте также на РИА Новости Крым: