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Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
Причиной отключения электричества и пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T20:05
2024-07-30T20:16
крым
керчь
пожар
энергосистема крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
андрей павлюченко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Причиной отключения электричества и пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Жители Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены во вторник около 17.00 из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ Керченская. Без света остались порядка 53 тысяч человек. По данным "Крымэнерго", энергоснабжение было восстановлено в 17:31.По словам Павлюченко, абоненты были подключены в течение 20 минут, пожар ликвидировали спустя 1 час 25 минут на площади 450 квадратных метров. "Перехода огня на населенный пункт не допущено, жертв и пострадавших нет", - добавил он.С огнем боролись 14 человек и пять единиц техники, из них от МЧС России 12 специалистов и три единицы техники.По данным спасателей, во вторник ландшафтные пожары вспыхнули в районе села Бондаренково, на пересечении улиц Полевая и Глухова, а также на шоссе Героев Сталинграда. Огонь был оперативно потушен.
https://crimea.ria.ru/20240730/v-kerchi-pylayut-pozhary--chto-izvestno-1139249259.html
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крым, керчь, пожар, энергосистема крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, андрей павлюченко, новости крыма
Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи

Пожары и отключения света в Керчи связаны с повреждением проводов из-за ветра - МЧС

20:05 30.07.2024 (обновлено: 20:16 30.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь
Керчь - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Причиной отключения электричества и пожаров в Керчи стал сильный ветер, который повредил провода. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
Жители Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены во вторник около 17.00 из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ Керченская. Без света остались порядка 53 тысяч человек. По данным "Крымэнерго", энергоснабжение было восстановлено в 17:31.

"Сегодня в 17:00 в Керчи произошел пожар. Оперативно к месту были направлены силы и средства третьего пожарно-спасательного отряда. По предварительной информации, в результате нахлеста проводов из-за сильного ветра произошло их искрение и как результат отключение абонентов от электроснабжения", - сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале республиканского Главка МЧС России.

По словам Павлюченко, абоненты были подключены в течение 20 минут, пожар ликвидировали спустя 1 час 25 минут на площади 450 квадратных метров.
"Перехода огня на населенный пункт не допущено, жертв и пострадавших нет", - добавил он.
С огнем боролись 14 человек и пять единиц техники, из них от МЧС России 12 специалистов и три единицы техники.
По данным спасателей, во вторник ландшафтные пожары вспыхнули в районе села Бондаренково, на пересечении улиц Полевая и Глухова, а также на шоссе Героев Сталинграда. Огонь был оперативно потушен.
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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