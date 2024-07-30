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Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено

Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено

После аварии на подстанции в Керчи электроснабжение абонентов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T19:37

2024-07-30T19:37

2024-07-30T19:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. После аварии на подстанции в Керчи электроснабжение абонентов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает "Крымэнерго".Жители Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены во вторник около 17.00 из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ Керченская. Отключенная нагрузка составила 25.7 МВт. Без света остались порядка 53 тысяч человек.Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при аварияхВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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