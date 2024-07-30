Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240730/energosnabzhenie-v-kerchi-vosstanovleno-1139249452.html
Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено
Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено
После аварии на подстанции в Керчи электроснабжение абонентов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T19:37
2024-07-30T19:44
крым
керчь
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
происшествия
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730255_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae276dcbaf6e801c9968daf501b57b29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. После аварии на подстанции в Керчи электроснабжение абонентов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает "Крымэнерго".Жители Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены во вторник около 17.00 из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ Керченская. Отключенная нагрузка составила 25.7 МВт. Без света остались порядка 53 тысяч человек.Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при аварияхВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730255_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_ed31e34032a1fdb412aea5702f1063bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено

Энергоснабжение на востоке Крыма полностью восстановлено – "Крымэнерго"

19:37 30.07.2024 (обновлено: 19:44 30.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция в Крыму
Электрическая подстанция в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. После аварии на подстанции в Керчи электроснабжение абонентов восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает "Крымэнерго".
Жители Керчи, сел Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино были обесточены во вторник около 17.00 из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ Керченская. Отключенная нагрузка составила 25.7 МВт. Без света остались порядка 53 тысяч человек.
"Работники ГУП РК "Крымэнерго" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии и в 17.31 все потребители были подключены к электросети", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании "Крымэнерго", света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов отчитал "Крымэнерго" из-за работы горячих линий при авариях
В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
 
КрымКерчьГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоПроисшествияНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:55В Керчи на сутки отключают воду – список адресов
21:45На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
21:36В ТЦ Симферополя горит детская комната – СК начал проверку
21:29На пожаре в ТЦ Симферополя эвакуировали 130 человек
21:12Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции
21:09Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Симферополя
20:58Масштабное учение ВМФ России проходит в Баренцевом море
20:45ЧП в торговом центре Симферополя – что известно
20:32Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
20:20Стрельба слышна в Севастополе – причина
20:05Стала известна причина пожаров и отключения света в Керчи
19:42Настоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
19:37Энергоснабжение в Восточном Крыму восстановлено
19:32В Керчи пылают пожары – что известно
19:23ЧС в аэропорту Нижнекамска: смерч повредил самолеты и вертолет
19:09В России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
18:49Такого в Крыму еще не было: Константинов заявил о революции на селе
18:21Фуры смяли легковушку на Кубани – погибли трое детей и двое взрослых
18:07В Симферополе открылась школьная ярмарка
17:47В Волгоградской области полностью восстановили движение поездов после ЧП
Лента новостейМолния