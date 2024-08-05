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Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура
Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура
Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура, виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T10:45
2024-08-05T10:45
2024-08-05T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура, виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют."Природоохранной прокуратурой руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации объекта размещения отходов", - уточняют в ведомстве.На данный момент решается вопрос о привлечение виновных лиц к административной ответственности.Пожар на полигоне ТБО в Евпатории начался 27 июля. Борьба с огнем продолжалась несколько дней.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории горит полигон ТБО – видеоПожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверкуБольшой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известно
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евпатория, пожар, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, мусор
Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура
Виновных в пожаре на полигоне ТБО в Евпатории привлекут к ответственности – прокуратура РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура, виновных привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры республики проведена проверка исполнения требований законодательства в связи с пожаром на территории полигона твердых коммунальных отходов в городе Евпатории", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, удалось установить, что заполнение полигона муниципальным унитарным предприятием осуществляется с нарушением. В частности не соблюдается послойное чередование отходов и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов. Кроме того, в пожароопасные периоды отходы не увлажняют.
"Природоохранной прокуратурой руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации объекта размещения отходов", - уточняют в ведомстве.
На данный момент решается вопрос о привлечение виновных лиц к административной ответственности.
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории начался 27 июля
. Борьба с огнем продолжалась
несколько дней.
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