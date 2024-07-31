https://crimea.ria.ru/20240731/v-evpatorii-pyatyy-den-tushat-poligon-tbo-1139266612.html

В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО - РИА Новости Крым, 31.07.2024

В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T15:07

2024-07-31T15:07

2024-07-31T15:10

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать, в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора. По его словам, полигон в Евпатории должен быть закрыт до 1 января 2026 года, сейчас готовится проектно-сметная документация.Большой пожар на евпаторийском полигоне ТБО начался в ночь на 27 июля. До этого, 17 июля на евпаторийском полигоне также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверкуБольшой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известноПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО

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евпатория