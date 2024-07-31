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В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО
В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО - РИА Новости Крым, 31.07.2024
В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО
На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать, в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора. По его словам, полигон в Евпатории должен быть закрыт до 1 января 2026 года, сейчас готовится проектно-сметная документация.Большой пожар на евпаторийском полигоне ТБО начался в ночь на 27 июля. До этого, 17 июля на евпаторийском полигоне также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на полигоне ТБО в Евпатории – прокуратура начала проверкуБольшой пожар на полигоне ТБО в Крыму - что известноПоле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
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евпатория
В Евпатории пятый день тушат полигон ТБО

На полигоне ТБО в Евпатории пятый день продолжается тление - власти

15:07 31.07.2024 (обновлено: 15:10 31.07.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваПожар на полигоне ТБО в Евпатории
Пожар на полигоне ТБО в Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. На полигоне твердых бытовых отходов в Евпатории, где 27 июля начался пожар, пятый день продолжается тление, сообщил в среду глава администрации города Александр Юрьев.

"Продолжается работа по пересыпке грунтом очагов тления", - написал Юрьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с руководством муниципального предприятия, управляющего полигоном.

Глава города напомнил, что евпаторийский полигон планируют рекультивировать, в числе других шести аналогичных территорий в разных регионах Крыма, которые заменят экотехнопарками по переработке и утилизации мусора. По его словам, полигон в Евпатории должен быть закрыт до 1 января 2026 года, сейчас готовится проектно-сметная документация.
Большой пожар на евпаторийском полигоне ТБО начался в ночь на 27 июля. До этого, 17 июля на евпаторийском полигоне также случился пожар. Его удалось ликвидировать на следующий день. Тогда в тушении пожара было задействовано 24 единицы техники. В июле из-за аномально жаркой погоды в Крыму выросло число пожаров.
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