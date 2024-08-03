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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 03.08.2024
В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Крыму в ближайшие четыре дня. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T16:31
2024-08-03T16:31
2024-08-03T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Крыму в ближайшие четыре дня. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля.В МЧС напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.Ранее сообщалось, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОСИюль в Крыму побил все рекорды за полтора века – ФОБОСНочью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба
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В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Крыму на четыре дня - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Крыму в ближайшие четыре дня. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 по 7 августа в западных, центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В южных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - предупредили спасатели.
Особый противопожарный режим установлен на территории полуострова с 17 апреля
.
В МЧС напоминают, что в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Владельцы домов и садоводы должны своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. На территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Кроме того, у каждого жилого строения должна находиться емкость с водой или огнетушитель.
Ранее сообщалось
, что доступ в лесные зоны Севастополя закрыт с 26 июля из-за сложной пожарной обстановки.
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