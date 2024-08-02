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Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
В Крыму на выходных небо будет ясным только ночью, а днем на полуострове при сохранении 30-градусной жары местами пройдут кратковременные ливневые дожди с... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T19:11
2024-08-02T19:11
2024-08-02T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных небо будет ясным только ночью, а днем на полуострове при сохранении 30-градусной жары местами пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, на выходных крымчан и гостей полуострова "ждет достаточно комфортный летний характер метеорологических условий", хотя и не без некоторых капризов.Так, в темное время суток в Крыму в субботу и воскресенье в основном ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов.История с такими дождями, однако, "будет очень мозаичная", добавил Тишковец, так что "многие этого даже не заметят".А вот значительное для августа тепло обратит на себя внимание, поскольку температура на полуострове в эти дни будет выше климатической нормы как минимум на два градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет август 2024 года в Крыму Чем грозит Крыму глобальное потепление Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", погода, евгений тишковец, крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Жара и ливни: погода на выходные в Крыму от ФОБОС
В Крыму на выходных 30-градусную жару местами дополнят ливни с грозами – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных небо будет ясным только ночью, а днем на полуострове при сохранении 30-градусной жары местами пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, на выходных крымчан и гостей полуострова "ждет достаточно комфортный летний характер метеорологических условий", хотя и не без некоторых капризов.
Так, в темное время суток в Крыму в субботу и воскресенье в основном ожидается малооблачная погода, обойдется без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов.
"Днем сохранится 30-градусное тепло. А из-за неустойчивости атмосферы в небе будут появляться отдельные башенки кучево-дождевых облаков. Поэтому без локальных кратковременных ливней и гроз дело не обойдется", – предупредил эксперт.
История с такими дождями, однако, "будет очень мозаичная", добавил Тишковец, так что "многие этого даже не заметят".
А вот значительное для августа тепло обратит на себя внимание, поскольку температура на полуострове в эти дни будет выше климатической нормы как минимум на два градуса.
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