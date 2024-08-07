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Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T09:01
2024-08-07T09:01
2024-08-07T09:01
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.Рост числа пожаровПо его словам, на сегодняшний день из 25 муниципальных образований республики увеличение числа пожаров зафиксировано в 20-ти. Наибольший рост (на 120 процентов) в поселке городского типа Советском, самый меньший в Симферополе – на 4 процента."В этом году произошли 26 лесных пожаров на общей площади 104 га, в прошлом году было шесть лесных пожаров на общей площади 1 га", - добавляет Игорь Скуртул.Среди основных причин роста количества пожаров гость студии называет аномально высокие температуры воздуха и засушливую погоду. В связи с этим на всей территории республики введены дополнительные межведомственные профилактические группы. Ежедневно работает порядка 60 групп, которые возглавляют сотрудники ГУ МЧС России по РК.На контроле места массового отдыха граждан, в том числе Симферопольское водохранилище, лесные массивы, Южный берег Крыма.Профилактика возникновения возгораний"Из 1019 населенных пунктов Крыму под угрозу лесных и ландшафтных пожаров подпадают 451. В рамках правил противопожарного режима они подлежат защите в виде минерализованных полос шириной 10 метров по границам населенных пунктов", - уточняет Игорь Скуртул.По его словам, минерализованная полоса делается и по границам примыкания лесных массивов к населенным пунктам. Кроме того, проведена работа по обеспечению мест массового пользования первичными средствами пожаротушения. Граждане в каждом поселке знают, где у них находится это оборудование, отметил Скуртул.Чтобы предотвращать пожары на ранней стадии, Минэкологии республики установило уже порядка 40 видеокамер, которые покрывают около 70 процентов лесных массивов. Благодаря им выявляется точка возгорания с координатами, и на место немедленно отправляется мобильная группа.Ответственность за пожарыЗамначальника главного управления напомнил, что в Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня как на территории частных домовладений, так и на общественных территориях. За нарушение требований предусмотрены штрафные санкции."В период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое: от 10 тысяч рублей на граждан, до 800 тысяч рублей на юридических лиц", - обратил внимание Игорь Скуртул.За последние несколько недель за нарушение правил пожарной безопасности, разведения открытого огня к ответственности привлечены около 400 человек, которые должны заплатить штраф на общую сумму более 4 миллионов рублей.На данный момент, по словам Игоря Скуртула, классы пожарной опасности не снижаются. С 4 по 7 августа на территории Крыма действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности."Особый противопожарный режим снимается, когда классы пожарной опасности понижаются ниже четвертого на протяжении двух-трех дней", - заключил гость студии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратураВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, пожар, пожароопасный сезон в крыму, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
Число пожаров в Крыму выросло на 36% из-за аномальной жары и засухи - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым.
Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.
Рост числа пожаров
"Мы видим явный всплеск пожаров в Республике Крым. Общий рост составляет порядка 36%. В ежедневном режиме ликвидируется в среднем более 50 пожаров. В целом это 2300 пожаров этого года против 1 800 пожаров прошлого года", - рассказал Игорь Скуртул.
По его словам, на сегодняшний день из 25 муниципальных образований республики увеличение числа пожаров зафиксировано в 20-ти. Наибольший рост (на 120 процентов) в поселке городского типа Советском, самый меньший в Симферополе – на 4 процента.
"В этом году произошли 26 лесных пожаров на общей площади 104 га, в прошлом году было шесть лесных пожаров на общей площади 1 га", - добавляет Игорь Скуртул.
Среди основных причин роста количества пожаров гость студии называет аномально высокие температуры воздуха и засушливую погоду. В связи с этим на всей территории республики введены дополнительные межведомственные профилактические группы. Ежедневно работает порядка 60 групп, которые возглавляют сотрудники ГУ МЧС России по РК.
На контроле места массового отдыха граждан, в том числе Симферопольское водохранилище, лесные массивы, Южный берег Крыма.
Профилактика возникновения возгораний
"Из 1019 населенных пунктов Крыму под угрозу лесных и ландшафтных пожаров подпадают 451. В рамках правил противопожарного режима они подлежат защите в виде минерализованных полос шириной 10 метров по границам населенных пунктов", - уточняет Игорь Скуртул.
По его словам, минерализованная полоса делается и по границам примыкания лесных массивов к населенным пунктам. Кроме того, проведена работа по обеспечению мест массового пользования первичными средствами пожаротушения. Граждане в каждом поселке знают, где у них находится это оборудование, отметил Скуртул.
Чтобы предотвращать пожары на ранней стадии, Минэкологии республики установило уже порядка 40 видеокамер, которые покрывают около 70 процентов лесных массивов. Благодаря им выявляется точка возгорания с координатами, и на место немедленно отправляется мобильная группа.
Ответственность за пожары
Замначальника главного управления напомнил, что в Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим
. В этот период запрещено разведение открытого огня как на территории частных домовладений, так и на общественных территориях. За нарушение требований предусмотрены штрафные санкции.
"В период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое: от 10 тысяч рублей на граждан, до 800 тысяч рублей на юридических лиц", - обратил внимание Игорь Скуртул.
За последние несколько недель за нарушение правил пожарной безопасности, разведения открытого огня к ответственности привлечены
около 400 человек, которые должны заплатить штраф на общую сумму более 4 миллионов рублей.
На данный момент, по словам Игоря Скуртула, классы пожарной опасности не снижаются. С 4 по 7 августа на территории Крыма действует штормовое предупреждение
о чрезвычайной пожарной опасности.
"Особый противопожарный режим снимается, когда классы пожарной опасности понижаются ниже четвертого на протяжении двух-трех дней", - заключил гость студии.
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