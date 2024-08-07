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Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть
Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T09:01
2024-08-07T09:01
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
пожар
пожароопасный сезон в крыму
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.Рост числа пожаровПо его словам, на сегодняшний день из 25 муниципальных образований республики увеличение числа пожаров зафиксировано в 20-ти. Наибольший рост (на 120 процентов) в поселке городского типа Советском, самый меньший в Симферополе – на 4 процента."В этом году произошли 26 лесных пожаров на общей площади 104 га, в прошлом году было шесть лесных пожаров на общей площади 1 га", - добавляет Игорь Скуртул.Среди основных причин роста количества пожаров гость студии называет аномально высокие температуры воздуха и засушливую погоду. В связи с этим на всей территории республики введены дополнительные межведомственные профилактические группы. Ежедневно работает порядка 60 групп, которые возглавляют сотрудники ГУ МЧС России по РК.На контроле места массового отдыха граждан, в том числе Симферопольское водохранилище, лесные массивы, Южный берег Крыма.Профилактика возникновения возгораний"Из 1019 населенных пунктов Крыму под угрозу лесных и ландшафтных пожаров подпадают 451. В рамках правил противопожарного режима они подлежат защите в виде минерализованных полос шириной 10 метров по границам населенных пунктов", - уточняет Игорь Скуртул.По его словам, минерализованная полоса делается и по границам примыкания лесных массивов к населенным пунктам. Кроме того, проведена работа по обеспечению мест массового пользования первичными средствами пожаротушения. Граждане в каждом поселке знают, где у них находится это оборудование, отметил Скуртул.Чтобы предотвращать пожары на ранней стадии, Минэкологии республики установило уже порядка 40 видеокамер, которые покрывают около 70 процентов лесных массивов. Благодаря им выявляется точка возгорания с координатами, и на место немедленно отправляется мобильная группа.Ответственность за пожарыЗамначальника главного управления напомнил, что в Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня как на территории частных домовладений, так и на общественных территориях. За нарушение требований предусмотрены штрафные санкции."В период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое: от 10 тысяч рублей на граждан, до 800 тысяч рублей на юридических лиц", - обратил внимание Игорь Скуртул.За последние несколько недель за нарушение правил пожарной безопасности, разведения открытого огня к ответственности привлечены около 400 человек, которые должны заплатить штраф на общую сумму более 4 миллионов рублей.На данный момент, по словам Игоря Скуртула, классы пожарной опасности не снижаются. С 4 по 7 августа на территории Крыма действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности."Особый противопожарный режим снимается, когда классы пожарной опасности понижаются ниже четвертого на протяжении двух-трех дней", - заключил гость студии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью в Крыму горел лес возле горы Тепе–Оба100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в КрымуПожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратураВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть

Число пожаров в Крыму выросло на 36% из-за аномальной жары и засухи - МЧС

09:01 07.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Рост числа пожаров

"Мы видим явный всплеск пожаров в Республике Крым. Общий рост составляет порядка 36%. В ежедневном режиме ликвидируется в среднем более 50 пожаров. В целом это 2300 пожаров этого года против 1 800 пожаров прошлого года", - рассказал Игорь Скуртул.

По его словам, на сегодняшний день из 25 муниципальных образований республики увеличение числа пожаров зафиксировано в 20-ти. Наибольший рост (на 120 процентов) в поселке городского типа Советском, самый меньший в Симферополе – на 4 процента.
"В этом году произошли 26 лесных пожаров на общей площади 104 га, в прошлом году было шесть лесных пожаров на общей площади 1 га", - добавляет Игорь Скуртул.
Среди основных причин роста количества пожаров гость студии называет аномально высокие температуры воздуха и засушливую погоду. В связи с этим на всей территории республики введены дополнительные межведомственные профилактические группы. Ежедневно работает порядка 60 групп, которые возглавляют сотрудники ГУ МЧС России по РК.
На контроле места массового отдыха граждан, в том числе Симферопольское водохранилище, лесные массивы, Южный берег Крыма.

Профилактика возникновения возгораний

"Из 1019 населенных пунктов Крыму под угрозу лесных и ландшафтных пожаров подпадают 451. В рамках правил противопожарного режима они подлежат защите в виде минерализованных полос шириной 10 метров по границам населенных пунктов", - уточняет Игорь Скуртул.
По его словам, минерализованная полоса делается и по границам примыкания лесных массивов к населенным пунктам. Кроме того, проведена работа по обеспечению мест массового пользования первичными средствами пожаротушения. Граждане в каждом поселке знают, где у них находится это оборудование, отметил Скуртул.
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Чтобы предотвращать пожары на ранней стадии, Минэкологии республики установило уже порядка 40 видеокамер, которые покрывают около 70 процентов лесных массивов. Благодаря им выявляется точка возгорания с координатами, и на место немедленно отправляется мобильная группа.

Ответственность за пожары

Замначальника главного управления напомнил, что в Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение открытого огня как на территории частных домовладений, так и на общественных территориях. За нарушение требований предусмотрены штрафные санкции.
"В период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое: от 10 тысяч рублей на граждан, до 800 тысяч рублей на юридических лиц", - обратил внимание Игорь Скуртул.
За последние несколько недель за нарушение правил пожарной безопасности, разведения открытого огня к ответственности привлечены около 400 человек, которые должны заплатить штраф на общую сумму более 4 миллионов рублей.
На данный момент, по словам Игоря Скуртула, классы пожарной опасности не снижаются. С 4 по 7 августа на территории Крыма действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.
"Особый противопожарный режим снимается, когда классы пожарной опасности понижаются ниже четвертого на протяжении двух-трех дней", - заключил гость студии.
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