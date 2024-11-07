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В четверг по всему Киеву гремят взрывы – тревога звучит более шести часов

В четверг по всему Киеву гремят взрывы – тревога звучит более шести часов - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В четверг по всему Киеву гремят взрывы – тревога звучит более шести часов

Утром в четверг по всему Киеву гремят взрывы. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T08:39

2024-11-07T08:39

2024-11-07T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Утром в четверг по всему Киеву гремят взрывы. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.По его информации, громко в Голосеевском, Печорском, Подольском, Оболонском районах городах, а также в Соломенском, где расположен аэропорт Жуляны.Также о взрывах в Киеве, связанных с работой украинской ПВО, сообщил начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Киеве и Киевской области звучит более шести часов. Украинские СМИ сообщают о повторных сериях взрывов на фоне воздушной тревоги.Накануне российская авиация, артиллерия, ракетные войска и расчеты БПЛА нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, снабжающим вооруженные силы Украины, сообщали в Минобороны РФ.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныАрмия России разбомбила объекты энергетики и нефтезавод на УкраинеУкраинцы массово переезжают в новые российские регионы - Небензя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, новости, виталий кличко, украина, взрыв