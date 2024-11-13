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В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса
В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса - РИА Новости Крым, 13.11.2024
В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса
Часть Севастополя и прилегающих сел в среду обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T08:37
2024-11-13T08:37
севастополь
новости
электросети
электричество
электроэнергия
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающих сел в среду обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 10 до 11 временное ограничение электроэнергии ожидается на проспекте Нахимова.С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на улице Павла Корчагина.С 9 до 14 ограничат подачу электроэнергии в поселке Любимовка на Качинском шоссе.С 9 до 16 отключения пройдут на улице Синопской.С 9 до 17 полуторачасовые отключения запланированы в садовых товариществах "Икар-2", "Икар-3" и "Ригель".Плановые ремонтные работы с 8 до 16 пройдут по улицам Личкатого Ивана, Яцуненко, Ехлакова, Фланговая, Генерала Жидилова, в переулках 1-й Фланговый и 2-й Фланговый, а также в СНТ "Горный".С 8 до 17 также не будет света в селе Передовое на улице Минчугова, в переулке Южном и в КСП "Красный Октябрь". В это же время отключения пройдут в селе Широкое по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной и в переулках Звонкий, Яблоневый.С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на проспекте Победы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник "Крымэнерго" идет под суд за превышение полномочийУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости, электросети, электричество, электроэнергия, лэп, отключение электроэнергии
В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса

В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ на сетях

08:37 13.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающих сел в среду обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 10 до 11 временное ограничение электроэнергии ожидается на проспекте Нахимова.
С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на улице Павла Корчагина.
С 9 до 14 ограничат подачу электроэнергии в поселке Любимовка на Качинском шоссе.
С 9 до 16 отключения пройдут на улице Синопской.
С 9 до 17 полуторачасовые отключения запланированы в садовых товариществах "Икар-2", "Икар-3" и "Ригель".
Плановые ремонтные работы с 8 до 16 пройдут по улицам Личкатого Ивана, Яцуненко, Ехлакова, Фланговая, Генерала Жидилова, в переулках 1-й Фланговый и 2-й Фланговый, а также в СНТ "Горный".
С 8 до 17 также не будет света в селе Передовое на улице Минчугова, в переулке Южном и в КСП "Красный Октябрь". В это же время отключения пройдут в селе Широкое по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной и в переулках Звонкий, Яблоневый.
С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на проспекте Победы.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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СевастопольНовостиЭлектросетиЭлектричествоЭлектроэнергияЛЭПОтключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
08:37В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ – адреса
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