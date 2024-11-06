https://crimea.ria.ru/20241106/ubet-tokom-i-bez-prikosnoveniy-chem-opasny-transformatory-1141645592.html
Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Убьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторы
Получить смертельный разряд током можно даже не трогая провода под напряжением, а притронувшись к корпусу трансформатора. Кроме того, смертельную опасность... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T16:57
2024-11-06T16:57
2024-11-06T16:24
радио "спутник в крыму"
решат абдурахманов
мнения
электричество
лэп
электросети
электроэнергия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Получить смертельный разряд током можно даже не трогая провода под напряжением, а притронувшись к корпусу трансформатора. Кроме того, смертельную опасность могут в себе таить и оборванные электрические провода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники физико-технического института КФУ им. Вернадского Решат Абдурахманов.4 ноября в Кировском районе Крыма, а в октябре в Судаке подростки погибли от удара током в трансформаторной подстанции.По его словам, не обязательно дотрагиваться до проводов, чтобы получить разряд током. Достаточно всего лишь дотронуться до самого трансформатора, который также может проводить по корпусу электричество.В холодное время года довольно часто жертвами трансформаторных подстанций становятся животные, потому что ищут там тепло.Дети могут забираться в трансформаторные будки, например, во время игры в прятки. Собеседник вспомнил такой трагический случай, когда девочка, играя, пробралась в закрытую трансформаторную подстанцию.При этом Абдурахманов отметил, что в трансформаторных подстанциях нет ничего ценного, чем можно было бы поживиться.Как нет смысла и в том, чтобы срезать провода, как это раньше, в лихие 90-е, делали охотники за цветным металлом."Резать провода – это опасно и очень плачевно может закончиться, потому что напряжение может не отключиться: в трансформаторе, либо на линиях работает защита, но она может "не увидеть" человека и не отключиться", – объясняет эксперт.Когда на линии работают сотрудники "Крымэнерго", линия специальным образом отключается и заземляется, отключается и заземляется трансформатор.Закрытые трансформаторные подстанции должны быть заперты на ключ. И на объекте не должно быть отверстий, через которые в будку можно проникнуть. Если речь об открытой подстанции, которую никто не может огородить, должны быть специальные предупреждающие знаки, сказал Абдурахманов.Он также обратил внимание на то, что сейчас компания "Крымэнерго" все чаще меняет открытые трансформаторные подстанции на закрытые, современные, которые ограждены и закрыты на специфический замок, ключи от которого есть только у сотрудников госпредприятия.В случае обнаружения оборванного провода или какой-то открытой электрической части следует незамедлительно позвонить в "Крымэнерго", огородить территорию и постараться никого не подпускать к потенциально опасной находке."Если видите человека, которого ударило током, и не знаете, как правильно действовать, не подходите к нему, не пытайтесь помочь – сами можете пострадать. Лучше вызвать экспертов. Они помогут и подскажут, что делать", – подытожил специалист.И объяснил, что гул в трансформаторе – это нормальное явление, но если он гудит настолько, что рядом с ним невозможно стоять, то это сигнал о перегрузке трансформатора, и в этом случае есть смысл позвонить энергетикам, уточнил Абдурахманов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило токомКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потопАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
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решат абдурахманов, мнения, электричество, лэп, электросети, электроэнергия, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым.
Получить смертельный разряд током можно даже не трогая провода под напряжением, а притронувшись к корпусу трансформатора. Кроме того, смертельную опасность могут в себе таить и оборванные электрические провода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
напомнил ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники физико-технического института КФУ им. Вернадского Решат Абдурахманов.
4 ноября в Кировском районе Крыма, а в октябре в Судаке подростки погибли от удара током в трансформаторной подстанции.
"Нам в детстве объясняли, что такое трансформатор и почему туда лезть нельзя, это очень опасная штука. Речь о напряжении на низкой стороне в 400 вольт, а на высокой – в 10 тысяч вольт", – сказал Абдурахманов, напомнив для сравнения, что напряжение в розетке 220 вольт.
По его словам, не обязательно дотрагиваться до проводов, чтобы получить разряд током. Достаточно всего лишь дотронуться до самого трансформатора, который также может проводить по корпусу электричество.
В холодное время года довольно часто жертвами трансформаторных подстанций становятся животные, потому что ищут там тепло.
Дети могут забираться в трансформаторные будки, например, во время игры в прятки. Собеседник вспомнил такой трагический случай, когда девочка, играя, пробралась в закрытую трансформаторную подстанцию.
При этом Абдурахманов отметил, что в трансформаторных подстанциях нет ничего ценного, чем можно было бы поживиться.
"Там брать нечего, если раньше ставили медные элементы, то сейчас ставят алюминиевые контакты и их стоимость настолько низка, что нет смысла пытаться их снять", – сказал специалист.
Как нет смысла и в том, чтобы срезать провода, как это раньше, в лихие 90-е, делали охотники за цветным металлом.
"Резать провода – это опасно и очень плачевно может закончиться, потому что напряжение может не отключиться: в трансформаторе, либо на линиях работает защита, но она может "не увидеть" человека и не отключиться", – объясняет эксперт.
Когда на линии работают сотрудники "Крымэнерго", линия специальным образом отключается и заземляется, отключается и заземляется трансформатор.
Закрытые трансформаторные подстанции должны быть заперты на ключ. И на объекте не должно быть отверстий, через которые в будку можно проникнуть. Если речь об открытой подстанции, которую никто не может огородить, должны быть специальные предупреждающие знаки, сказал Абдурахманов.
Он также обратил внимание на то, что сейчас компания "Крымэнерго" все чаще меняет открытые трансформаторные подстанции на закрытые, современные, которые ограждены и закрыты на специфический замок, ключи от которого есть только у сотрудников госпредприятия.
"Если видите лежащий провод либо какую-то открытую электрическую часть, ни в коем случае не подходите ближе чем на восемь метров, потому что ток в радиусе восьми метров может поразить человека, даже если вы к нему (проводу – ред.) не притронетесь", – напомнил эксперт.
В случае обнаружения оборванного провода или какой-то открытой электрической части следует незамедлительно позвонить в "Крымэнерго", огородить территорию и постараться никого не подпускать к потенциально опасной находке.
"Если видите человека, которого ударило током, и не знаете, как правильно действовать, не подходите к нему, не пытайтесь помочь – сами можете пострадать. Лучше вызвать экспертов. Они помогут и подскажут, что делать", – подытожил специалист.
И объяснил, что гул в трансформаторе – это нормальное явление, но если он гудит настолько, что рядом с ним невозможно стоять, то это сигнал о перегрузке трансформатора, и в этом случае есть смысл позвонить энергетикам, уточнил Абдурахманов.
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