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Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T06:08

2024-11-13T06:08

2024-11-13T06:08

радио "спутник в крыму"

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

россия

мнения

сергей горбачев

черное море

азовское море

конвенция монтре

политика

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Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его надводные и подводные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.По словам эксперта, в условиях новых вызовов на Черноморский флот ВМФ России легла одна из важнейших задач в Черноморском регионе."Американцы, находящиеся бог знает где, заявили, что Черное море является зоной их жизненно важных интересов. Продвигая на восток Североатлантический альянс, они даже запустили в оборот термин, что Черное море является натовским озером, где имеют глубинные интересы все, начиная от Исландии и экзотических полуквазигосударств – Эстонии, Латвии и Литвы – до Испании и прочих, и что их нахождение здесь чуть ли не законно по умозаключению Вашингтона", – отметил Горбачев.В этой связи США всячески пытаются сломать систему, которая установилась с 1936 года, когда была подписана Конвенция Монтрё, регулирующая условия нахождения в Черном море иностранных боевых кораблей, добавил он."Гарантом незыблемости ее положений являются нормальные отношения между Россией и Турцией, страной НАТО, которая выступает нашим ситуативным союзником. Наши позиции совпадают: нечего делать в Черном море силам нечерноморских государств", – сказал эксперт.Благодаря этому Черное море недоступно для врагов и не становится площадкой для ведения трудно прогнозируемых боевых действий, в частности на фоне проведения СВО, подчеркнул Горбачев.А учитывая, что боевые единицы ЧФ задействованы в обеспечении безопасности страны в едином геостратегическом Черноморско-Каспийском регионе, Черноморский флот оказывает влияние и на Каспий, добавил он."Север, приполярные регионы являются потенциально опасными и рассматриваются экспертным сообществом как арена будущего глобального противостояния. Оно уже осуществляется: Швеция, Норвегия, Дания и Канада являются странами блока НАТО. То есть все практически страны, выходящие к водам северных морей, кроме нас, входят в Североатлантический альянс. Речь идет о обеспечении безопасности наших северных просторов и Северного морского пути", – пояснил Горбачев.Одновременно с этим моряки Черноморского флота выполняют задачи в рамках специальной военной операции, помогая приблизить победу на земле, подчеркнул Горбачев.По мнению Горбачева, быть великой морской державой для России – это не просто задача, расписанная историей и подтвержденная традициями, а "жизненно важная проблематика". Потому и на Балтике, и в Азово-Черноморском бассейне ее влияние останется непоколебимым, уверен эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины

https://crimea.ria.ru/20240604/krymskiy-raketnyy-kompleks-bastion-unichtozhil-tseli-na-ukraine----video-1137821248.html

https://crimea.ria.ru/20241111/rossiya-ne-dopustit-prisutstvie-zapada-v-chernom-more--patrushev-1141769744.html

россия

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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