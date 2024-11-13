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Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов
Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов
Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T06:08
2024-11-13T06:08
радио "спутник в крыму"
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
россия
мнения
сергей горбачев
черное море
азовское море
конвенция монтре
политика
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Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство
Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его надводные и подводные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.По словам эксперта, в условиях новых вызовов на Черноморский флот ВМФ России легла одна из важнейших задач в Черноморском регионе."Американцы, находящиеся бог знает где, заявили, что Черное море является зоной их жизненно важных интересов. Продвигая на восток Североатлантический альянс, они даже запустили в оборот термин, что Черное море является натовским озером, где имеют глубинные интересы все, начиная от Исландии и экзотических полуквазигосударств – Эстонии, Латвии и Литвы – до Испании и прочих, и что их нахождение здесь чуть ли не законно по умозаключению Вашингтона", – отметил Горбачев.В этой связи США всячески пытаются сломать систему, которая установилась с 1936 года, когда была подписана Конвенция Монтрё, регулирующая условия нахождения в Черном море иностранных боевых кораблей, добавил он."Гарантом незыблемости ее положений являются нормальные отношения между Россией и Турцией, страной НАТО, которая выступает нашим ситуативным союзником. Наши позиции совпадают: нечего делать в Черном море силам нечерноморских государств", – сказал эксперт.Благодаря этому Черное море недоступно для врагов и не становится площадкой для ведения трудно прогнозируемых боевых действий, в частности на фоне проведения СВО, подчеркнул Горбачев.А учитывая, что боевые единицы ЧФ задействованы в обеспечении безопасности страны в едином геостратегическом Черноморско-Каспийском регионе, Черноморский флот оказывает влияние и на Каспий, добавил он."Север, приполярные регионы являются потенциально опасными и рассматриваются экспертным сообществом как арена будущего глобального противостояния. Оно уже осуществляется: Швеция, Норвегия, Дания и Канада являются странами блока НАТО. То есть все практически страны, выходящие к водам северных морей, кроме нас, входят в Североатлантический альянс. Речь идет о обеспечении безопасности наших северных просторов и Северного морского пути", – пояснил Горбачев.Одновременно с этим моряки Черноморского флота выполняют задачи в рамках специальной военной операции, помогая приблизить победу на земле, подчеркнул Горбачев.По мнению Горбачева, быть великой морской державой для России – это не просто задача, расписанная историей и подтвержденная традициями, а "жизненно важная проблематика". Потому и на Балтике, и в Азово-Черноморском бассейне ее влияние останется непоколебимым, уверен эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России Черноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия, мнения, сергей горбачев, черное море, азовское море, конвенция монтре, политика, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов

Черноморский флот держит под контролем все Азово-Черноморское пространство – эксперт

06:08 13.11.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения кораблей Черноморского флота в Черном море
Учения кораблей Черноморского флота в Черном море
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство, а также оказывает влияние на Каспий и Средиземное море, где действуют его надводные и подводные силы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Черноморский флот России держит под контролем все Азово-Черноморское пространство
06:08
По словам эксперта, в условиях новых вызовов на Черноморский флот ВМФ России легла одна из важнейших задач в Черноморском регионе.
"Американцы, находящиеся бог знает где, заявили, что Черное море является зоной их жизненно важных интересов. Продвигая на восток Североатлантический альянс, они даже запустили в оборот термин, что Черное море является натовским озером, где имеют глубинные интересы все, начиная от Исландии и экзотических полуквазигосударств – Эстонии, Латвии и Литвы – до Испании и прочих, и что их нахождение здесь чуть ли не законно по умозаключению Вашингтона", – отметил Горбачев.
В этой связи США всячески пытаются сломать систему, которая установилась с 1936 года, когда была подписана Конвенция Монтрё, регулирующая условия нахождения в Черном море иностранных боевых кораблей, добавил он.
"Гарантом незыблемости ее положений являются нормальные отношения между Россией и Турцией, страной НАТО, которая выступает нашим ситуативным союзником. Наши позиции совпадают: нечего делать в Черном море силам нечерноморских государств", – сказал эксперт.
Благодаря этому Черное море недоступно для врагов и не становится площадкой для ведения трудно прогнозируемых боевых действий, в частности на фоне проведения СВО, подчеркнул Горбачев.
"Черноморский флот держит под контролем все Азово-Черноморское пространство. И в определенной мере оказывает влияние на Средиземное море, где действуют наши силы и надводные, и подводные", – сказал Горбачев.
А учитывая, что боевые единицы ЧФ задействованы в обеспечении безопасности страны в едином геостратегическом Черноморско-Каспийском регионе, Черноморский флот оказывает влияние и на Каспий, добавил он.
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"Север, приполярные регионы являются потенциально опасными и рассматриваются экспертным сообществом как арена будущего глобального противостояния. Оно уже осуществляется: Швеция, Норвегия, Дания и Канада являются странами блока НАТО. То есть все практически страны, выходящие к водам северных морей, кроме нас, входят в Североатлантический альянс. Речь идет о обеспечении безопасности наших северных просторов и Северного морского пути", – пояснил Горбачев.
Одновременно с этим моряки Черноморского флота выполняют задачи в рамках специальной военной операции, помогая приблизить победу на земле, подчеркнул Горбачев.

"С экранов телевизоров часто звучит о боевых успехах наших морпехов 810-й бригады морской пехоты ЧФ и береговых войск. Но и моряки ежедневно делают огромную работу. Флот находится в пунктах маневренного базирования, действует активно и контролирует и надводную, и подводную среды, нанося удары туда, куда надо, и они весьма эффективны", – заключил он.

По мнению Горбачева, быть великой морской державой для России – это не просто задача, расписанная историей и подтвержденная традициями, а "жизненно важная проблематика". Потому и на Балтике, и в Азово-Черноморском бассейне ее влияние останется непоколебимым, уверен эксперт.
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