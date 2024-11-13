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Кто займет ключевые посты в администрации Трампа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Кто займет ключевые посты в администрации Трампа
Кто займет ключевые посты в администрации Трампа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Кто займет ключевые посты в администрации Трампа
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T07:42
2024-11-13T07:49
дональд трамп
сша
политика
илон маск
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации, пишет РИА Новости.Миллиардер Илон Маск и предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами возглавят департамент эффективности правительства, сообщил Трамп."Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - говорится в его заявлении.Сам Маск назвал работу нового ведомства "угрозой для бюрократии" и заверил, что это "вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств". Он также пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам" налогов американцев.Ранее бизнесмен публично выразил согласие с необходимостью проведения полного аудита военной помощи, которую Вашингтон оказывал киевскому режиму.На пост главы Пентагона будущий президент номинировал Пита Хегсета – выпускника Гарвардского и Принстонского университетов, участника войн в Ираке и Афганистане. Также он служил в скандально известной тюрьме Гуантанамо. С 2014 года Хегсет работал на телеканале Fox News, в последние годы был соведущим одной из программ.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) возглавит бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. По словам Трампа, Рэтклифф будет обеспечивать "мир с помощью силы".Губернатор и бывшая когрессвумэн от Южной Дакоты Кристи Ноэм станет главой министерства внутренней безопасности США. Как отметил Трамп, она будет "тесно сотрудничать" ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и "будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников".Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмен, ветеран спецподразделений США Майк Уолтц станет советником нового президента по национальной безопасности, сенатор Марк Рубио – госсекретарем США, а глава фракции республиканцев в Палате представителей Элиз Стафаник – постпредом при ООН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасностиНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине
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дональд трамп, сша, политика, илон маск, в мире, новости
Кто займет ключевые посты в администрации Трампа

Маск и Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США

07:42 13.11.2024 (обновлено: 07:49 13.11.2024)
 
© AP Photo Gerald HerbertКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo Gerald Herbert
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации, пишет РИА Новости.
Миллиардер Илон Маск и предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами возглавят департамент эффективности правительства, сообщил Трамп.
"Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - говорится в его заявлении.
Сам Маск назвал работу нового ведомства "угрозой для бюрократии" и заверил, что это "вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств". Он также пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам" налогов американцев.
Ранее бизнесмен публично выразил согласие с необходимостью проведения полного аудита военной помощи, которую Вашингтон оказывал киевскому режиму.
На пост главы Пентагона будущий президент номинировал Пита Хегсета – выпускника Гарвардского и Принстонского университетов, участника войн в Ираке и Афганистане. Также он служил в скандально известной тюрьме Гуантанамо. С 2014 года Хегсет работал на телеканале Fox News, в последние годы был соведущим одной из программ.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) возглавит бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. По словам Трампа, Рэтклифф будет обеспечивать "мир с помощью силы".
Губернатор и бывшая когрессвумэн от Южной Дакоты Кристи Ноэм станет главой министерства внутренней безопасности США. Как отметил Трамп, она будет "тесно сотрудничать" ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и "будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников".
Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмен, ветеран спецподразделений США Майк Уолтц станет советником нового президента по национальной безопасности, сенатор Марк Рубио – госсекретарем США, а глава фракции республиканцев в Палате представителей Элиз Стафаник – постпредом при ООН.
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Дональд ТрампСШАПолитикаИлон МаскВ миреНовости
 
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