https://crimea.ria.ru/20241113/kto-zaymet-klyuchevye-posty-v-administratsii-trampa-1141815013.html

Кто займет ключевые посты в администрации Трампа

Кто займет ключевые посты в администрации Трампа - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Кто займет ключевые посты в администрации Трампа

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T07:42

2024-11-13T07:42

2024-11-13T07:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил имена назначенцев на ряд ключевых постов в своей администрации, пишет РИА Новости.Миллиардер Илон Маск и предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами возглавят департамент эффективности правительства, сообщил Трамп."Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - говорится в его заявлении.Сам Маск назвал работу нового ведомства "угрозой для бюрократии" и заверил, что это "вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств". Он также пообещал составить "таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам" налогов американцев.Ранее бизнесмен публично выразил согласие с необходимостью проведения полного аудита военной помощи, которую Вашингтон оказывал киевскому режиму.На пост главы Пентагона будущий президент номинировал Пита Хегсета – выпускника Гарвардского и Принстонского университетов, участника войн в Ираке и Афганистане. Также он служил в скандально известной тюрьме Гуантанамо. С 2014 года Хегсет работал на телеканале Fox News, в последние годы был соведущим одной из программ.Центральное разведывательное управление (ЦРУ) возглавит бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф. По словам Трампа, Рэтклифф будет обеспечивать "мир с помощью силы".Губернатор и бывшая когрессвумэн от Южной Дакоты Кристи Ноэм станет главой министерства внутренней безопасности США. Как отметил Трамп, она будет "тесно сотрудничать" ответственным за иммиграционную политику и безопасность границ США Томом Хоманом, чтобы обезопасить границу, и "будет гарантировать, что наша американская родина в безопасности от наших противников".Ранее американские СМИ сообщали, что конгрессмен, ветеран спецподразделений США Майк Уолтц станет советником нового президента по национальной безопасности, сенатор Марк Рубио – госсекретарем США, а глава фракции республиканцев в Палате представителей Элиз Стафаник – постпредом при ООН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сторонник мира через силу: Трамп назначил советника по нацбезопасностиНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, илон маск, в мире, новости