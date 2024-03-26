https://crimea.ria.ru/20240326/uefa-prosyat-dopustit-kluby-iz-kryma-k-uchastiyu-v-lige-konferentsiy-1136052582.html

УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций

УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций - РИА Новости Крым, 26.03.2024

УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций

Крымский футбольный союз (КФС) ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу участия... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T18:21

2024-03-26T18:21

2024-03-26T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский футбольный союз (КФС) ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу участия победителя чемпионата Премьер-лиги КФС в Лиге конференций УЕФА. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.Он уточнил, что обращение находится на стадии рассмотрения.Действующим победителем чемпионата Премьер-лиги КФС является симферопольская "Таврия". В прошлом году российская Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала аттестаты на участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги двум командам из Крыма – ФК "Севастополь" и ФК "Рубин" (Ялта).Лига конференций – ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование проводится с сезона 2021/2022.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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