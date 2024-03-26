https://crimea.ria.ru/20240326/uefa-prosyat-dopustit-kluby-iz-kryma-k-uchastiyu-v-lige-konferentsiy-1136052582.html
УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций - РИА Новости Крым, 26.03.2024
УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
Крымский футбольный союз (КФС) ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу участия... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T18:21
2024-03-26T18:21
2024-03-26T18:21
уефа
крым
футбол
крымский футбол
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/07/1119656603_0:214:3072:1941_1920x0_80_0_0_d4036539b7255e5fa810dc252a69fad5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский футбольный союз (КФС) ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу участия победителя чемпионата Премьер-лиги КФС в Лиге конференций УЕФА. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.Он уточнил, что обращение находится на стадии рассмотрения.Действующим победителем чемпионата Премьер-лиги КФС является симферопольская "Таврия". В прошлом году российская Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала аттестаты на участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги двум командам из Крыма – ФК "Севастополь" и ФК "Рубин" (Ялта).Лига конференций – ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование проводится с сезона 2021/2022.Читайте также на РИА Новости Крым:"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионовБудут ли клубы из Крыма участвовать в чемпионате России по футболу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/07/1119656603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9fd2a30192253a68143f1761001d673.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уефа, крым, футбол, крымский футбол, новости, новости крыма
УЕФА просят допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
В УЕФА направили письмо с просьбой допустить клубы из Крыма к участию в Лиге конференций
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крымский футбольный союз (КФС) ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу участия победителя чемпионата Премьер-лиги КФС в Лиге конференций УЕФА. Об этом РИА Новости Крым сообщил президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин.
"Мы двигаемся вперед, ведем переговоры с представителями УЕФА и РФС, чтобы была возможность у наших клубов играть в другом турнире, чтобы победитель нашего чемпионата Премьер-лиги имел возможность иметь повышение в классе. Соответствующее официальное письмо мы направили руководству УЕФА", - сказал Бородкин.
Он уточнил, что обращение находится на стадии рассмотрения.
Действующим победителем чемпионата Премьер-лиги КФС является симферопольская "Таврия". В прошлом году российская Футбольная национальная лига (ФНЛ) выдала аттестаты на участие в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги двум командам из Крыма – ФК "Севастополь" и ФК "Рубин" (Ялта).
Лига конференций – ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование проводится с сезона 2021/2022.
Читайте также на РИА Новости Крым: