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В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T10:55
2024-09-29T11:15
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.По информации губернатора, в ликвидации пожара задействованы необходимые силы и средства. Работа пожарных осложнена сильным ветер. К месту также направлен вертолет МЧС.На данный момент угрозы для распространения огня на ближайшие села нет, заверил Гусев.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Новошахтинском в Ростовской области, ранее сообщал губернатор региона.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФДроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое раненыВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), пожар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, василий голубев
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника

Лесной пожар на площади 20 га начался в Ростовской области из-за падения дрона ВСУ

10:55 29.09.2024 (обновлено: 11:15 29.09.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Александр Кожохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.
"В Милютинском районе в результате падения БПЛА, начался лесной пожар, сейчас его площадь - 20 га", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в ликвидации пожара задействованы необходимые силы и средства. Работа пожарных осложнена сильным ветер. К месту также направлен вертолет МЧС.
На данный момент угрозы для распространения огня на ближайшие села нет, заверил Гусев.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Новошахтинском в Ростовской области, ранее сообщал губернатор региона.
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Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВасилий Голубев
 
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