https://crimea.ria.ru/20240929/v-rostovskoy-oblasti-gorit-les-na-20-gektarakh-iz-za-padeniya-bespilotnika-1140714444.html

В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника

В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2024

В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника

Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T10:55

2024-09-29T10:55

2024-09-29T11:15

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.По информации губернатора, в ликвидации пожара задействованы необходимые силы и средства. Работа пожарных осложнена сильным ветер. К месту также направлен вертолет МЧС.На данный момент угрозы для распространения огня на ближайшие села нет, заверил Гусев.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Новошахтинском в Ростовской области, ранее сообщал губернатор региона.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФДроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое раненыВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший

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ростовская область

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2024

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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), пожар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, василий голубев