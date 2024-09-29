https://crimea.ria.ru/20240929/v-rostovskoy-oblasti-gorit-les-na-20-gektarakh-iz-za-padeniya-bespilotnika-1140714444.html
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T10:55
2024-09-29T10:55
2024-09-29T11:15
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_460:0:3471:1694_1920x0_80_0_0_4a28a54d6a3e7fc7f0fc066627098d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Лесной пожар на площади 20 гектаров произошел в Ростовской области из-за падения вражеского беспилотика. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев.По информации губернатора, в ликвидации пожара задействованы необходимые силы и средства. Работа пожарных осложнена сильным ветер. К месту также направлен вертолет МЧС.На данный момент угрозы для распространения огня на ближайшие села нет, заверил Гусев.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Новошахтинском в Ростовской области, ранее сообщал губернатор региона.Читайте также на РИА Новости Крым:125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФДроны атаковали многоэтажки в Шебекино – один человек погиб и двое раненыВСУ ударили по Белгородской области: восемь раненых и один погибший
https://crimea.ria.ru/20240929/vosem-avtomobiley-povrezhdeny-v-voronezhe-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1140713679.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/03/1134660898_1195:0:3471:1707_1920x0_80_0_0_05dc6f1f7c53e8ce5b70c71e4f2c9048.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), пожар, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, василий голубев
В Ростовской области горит лес на 20 гектарах из-за падения беспилотника
Лесной пожар на площади 20 га начался в Ростовской области из-за падения дрона ВСУ
10:55 29.09.2024 (обновлено: 11:15 29.09.2024)