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Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно
Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно
Над Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T06:00
2024-09-27T06:22
ростовская область
василий голубев
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Над Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Атака длилась почти всю ночь. Первый дрон был уничтожен в 23:12. К 00:10 над Новошахтинском сбили еще два вражеских беспилотника. В течение последующих трех часов силы ПВО еще несколько раз отработали по воздушным целям.По данным Голубева, пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы ПВО сработали над СимферополемДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов
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РИА Новости Крым
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ростовская область, василий голубев, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно

Шесть дронов уничтожены над Ростовской областью в ночь на пятницу - губернатор

06:00 27.09.2024 (обновлено: 06:22 27.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Над Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.
Атака длилась почти всю ночь. Первый дрон был уничтожен в 23:12. К 00:10 над Новошахтинском сбили еще два вражеских беспилотника. В течение последующих трех часов силы ПВО еще несколько раз отработали по воздушным целям.
"В результате падения обломков в поле загорелась трава. Огонь был оперативно потушен дежурно-спасательными службами", - отметил он в своем Telegram-канале.
По данным Голубева, пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.
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Ростовская областьВасилий ГолубевПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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