https://crimea.ria.ru/20240927/nochnaya-ataka-dronov-na-rostovskuyu-oblast--chto-izvestno-1140661910.html

Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно

Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Ночная атака дронов на Ростовскую область – что известно

Над Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T06:00

2024-09-27T06:00

2024-09-27T06:22

ростовская область

василий голубев

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Над Новошахтинском в Ростовской области в ночь на пятницу силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Атака длилась почти всю ночь. Первый дрон был уничтожен в 23:12. К 00:10 над Новошахтинском сбили еще два вражеских беспилотника. В течение последующих трех часов силы ПВО еще несколько раз отработали по воздушным целям.По данным Голубева, пострадавших нет, разрушений на земле не зафиксировано.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы ПВО сработали над СимферополемДиверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Таганроге из-за падения дрона горит склад лесоматериалов

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости