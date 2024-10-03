https://crimea.ria.ru/20241003/rossiyskaya-armiya-otrazila-novye-popytki-proryva-granitsy-v-kurskoy-oblasti-1140824915.html

Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области

Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области

Российские войска в Курской области отразили пять вражеских попыток прорыва госграницы и уничтожили за сутки еще 300 украинских боевиков. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T14:07

2024-10-03T14:07

2024-10-03T14:09

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области отразили пять вражеских попыток прорыва госграницы и уничтожили за сутки еще 300 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.В частности, враг потерял 30 боевиков в двух безуспешных попытках контратак в направлении Плехово. Пять раз противник безрезультатно пытался прорваться через границу России в направлении Нового Пути, потеряв при этом 60 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и автомобиль.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление. Авиационными и артударами поражены соединения противника в районе Богдановки, Дарьино, Зеленого Шляха, Любимовки, Мартыновки, Мелового, Николо-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Русского Поречного, Свердликово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Южного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиковОтряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской областиРоссийские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу