https://crimea.ria.ru/20241003/rossiyskaya-armiya-otrazila-novye-popytki-proryva-granitsy-v-kurskoy-oblasti-1140824915.html
Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области
Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области
Российские войска в Курской области отразили пять вражеских попыток прорыва госграницы и уничтожили за сутки еще 300 украинских боевиков. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T14:07
2024-10-03T14:07
2024-10-03T14:09
ситуация в курской области после нападения всу
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области отразили пять вражеских попыток прорыва госграницы и уничтожили за сутки еще 300 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.В частности, враг потерял 30 боевиков в двух безуспешных попытках контратак в направлении Плехово. Пять раз противник безрезультатно пытался прорваться через границу России в направлении Нового Пути, потеряв при этом 60 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и автомобиль.Подразделения группировки "Север" продолжили наступление. Авиационными и артударами поражены соединения противника в районе Богдановки, Дарьино, Зеленого Шляха, Любимовки, Мартыновки, Мелового, Николо-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Русского Поречного, Свердликово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Южного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиковОтряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской областиРоссийские войска нанесли удар по объектам энергетики на Украине
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, потери всу
Российская армия отразила новые попытки прорыва границы в Курской области
Новые попытки прорыва границы РФ в Курской области отражены российскими военными
14:07 03.10.2024 (обновлено: 14:09 03.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области отразили пять вражеских попыток прорыва госграницы и уничтожили за сутки еще 300 украинских боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля", – сказано в сообщении.
В частности, враг потерял 30 боевиков в двух безуспешных попытках контратак в направлении Плехово. Пять раз противник безрезультатно пытался прорваться через границу России в направлении Нового Пути, потеряв при этом 60 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и автомобиль.
Подразделения группировки "Север" продолжили наступление. Авиационными и артударами поражены соединения противника в районе Богдановки, Дарьино, Зеленого Шляха, Любимовки, Мартыновки, Мелового, Николо-Дарьино, Новоивановки, Нового Пути, Орловки, Плехово, Покровского, Русского Поречного, Свердликово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Южного. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения врага в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 БМП, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.
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