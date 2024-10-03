https://crimea.ria.ru/20241003/vs-rf-dvizhutsya-vpered---za-sutki-razbity-svyshe-2000-ukrainskikh-boevikov-1140823732.html
ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиков
ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 03.10.2024
ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиков
Потери ВСУ за сутки составили 2085 человек, также украинская армия потеряла вооружение, технику и склады с боеприпасами, сообщается в четверг в сводке... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T13:37
2024-10-03T13:37
2024-10-03T13:37
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили 2085 человек, также украинская армия потеряла вооружение, технику и склады с боеприпасами, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 145 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотников.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки врага. Потери противника - до 400 боевиков, боевая машина пехоты, семь автомобилей, американские гаубицы М777 и М198, британская FH-70 и две Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, отразили три контратаки, ликвидировали до 720 военнослужащих, БМП , четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, американское орудие М119, британские гаубицу FH-70 и орудие L-119, цех сборки беспилотников, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили восемь контратак. ВСУ потеряли 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".Восточная группировка улучшила положение по переднему краю. Отражены две контратаки. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две французские гаубицы Caesar.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 75 боевиков, танк, семь автомобилей и орудие Д-20, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов, а также разбили подразделения украинских морпехов и теробороны, сообщалось ранее.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссийские войска нанесли удар по объектам энергетики на УкраинеБолее 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , армия и флот, новости, инфографика
ВС РФ движутся вперед - за сутки разбиты свыше 2000 украинских боевиков
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 2000 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки составили 2085 человек, также украинская армия потеряла вооружение, технику и склады с боеприпасами, сообщается в четверг в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 145 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину, два автомобиля, орудие Д-20, гаубицу Д-30, станцию РЭБ "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотников.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки врага. Потери противника - до 400 боевиков, боевая машина пехоты, семь автомобилей, американские гаубицы М777 и М198, британская FH-70 и две Д-30, две станции РЭБ "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, отразили три контратаки, ликвидировали до 720 военнослужащих, БМП , четыре автомобиля, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, американское орудие М119, британские гаубицу FH-70 и орудие L-119, цех сборки беспилотников, станцию РЭБ "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.
Бойцы группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили восемь контратак. ВСУ потеряли 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Восточная группировка улучшила положение по переднему краю. Отражены две контратаки. Противник потерял до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две французские гаубицы Caesar.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 75 боевиков, танк, семь автомобилей и орудие Д-20, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов, а также разбили подразделения украинских морпехов и теробороны, сообщалось ранее.
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