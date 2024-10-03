https://crimea.ria.ru/20241003/frantsuzskiy-kruassan-i-russkiy-pryanik-kak-v-krymu-nalazheno-proizvodstvo-1140828473.html

Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство

Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство

Если домохозяйки разводят дрожжи исключительно в теплой воде, то на производстве для приготовления дрожжевого теста используют воду охлажденную до +3 градусов,... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T16:15

2024-10-03T16:15

2024-10-03T16:15

крым

производство в крыму

производство

хлеб

минсельхоз крыма

денис кратюк

общество

еда

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/03/1140827507_0:26:1801:1039_1920x0_80_0_0_9ddf87965c1e36e4bc4235a1722e062b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Если домохозяйки разводят дрожжи исключительно в теплой воде, то на производстве для приготовления дрожжевого теста используют воду охлажденную до +3 градусов, еще и с добавлением льда. Процесс долгий и надо постараться, чтобы дрожжи не заиграли раньше времени, объясняют корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники цеха, по производству булочек для бургеров.От теста до булочекНа одном из крупнейших предприятий Крыма по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, которое уже 15 лет работает в Красногвардейском районе, делают свыше сотни наименований продукции. В том числе замороженное тесто – дрожжевое и бездрожжевое и полуфабрикаты."Сначала замешивается тесто, дальше идет формовка на специальной машине, после этого шарики попадают на "шпильку" (многоярусная конструкция из противней – ред.) в расстоечный шкаф, где происходит насыщение углекислым газом, формируется мякиш, клейковинный каркас. Выпекается тесто недолго, минут семь-восемь. Тут печи мощные", - рассказывает начальник цеха по производству булочек для бургеров Оксана Журненко. В цеху по производству булочек для гамбургеров работает 25 человек, трудятся люди в две смены, все местные – из села Амурское и ближайших сел Красногвардейского района. За смену выпекают от 15 до 25 тысяч булочек.Основные ингредиенты для производства кондитерских и хлебобулочных изделий – местные, крымские. Разве что сахар привозной – сахарной свеклы в Крыму не выращивают."В нашей продукции нет никакой "химии", - с гордостью говорит руководитель производства.По словам Журненко, продукция предприятия расходится по всему Крыму - в фастфуды, кафе и предприятия, которые производят гамбургеры, хот-доги, а также в рестораны, которые предлагают клиентам "штучную булочку".Из пятнадцати лет, что существует предприятие, Оксана Журненко работает здесь уже девять."Есть, конечно, рабочая смена, но бывает, что и задерживаешься. Здесь ведь все живое, поэтому надо, чтобы все было четко, чтобы все процессы были отработаны. Недавно приобрели новое оборудование, турецкое, которая позволяет увеличивать объемы и более механизировать ручной труд", - отмечает она.За процесс замеса теста в цеху отвечает Петр Смирнов."Делаю замес – все как дома – мука, вода, дрожжи, соль – и на линию кидаю, слежу, чтобы ничего не упустить по температуре и технологии, чтобы булочки получились пышными, мягкими, с хрустящей корочкой", - говорит он, показывая вверенный ему участок работы.Когда все ингредиенты "поженились", Петр поднимает над головой большущий кусок теста и относит его на формовку, и таких "рейдов" у него по 30-40 за смену.Жена Петра работает здесь же, стоит на фасовке, упаковщицей.Всего на предприятии четыре производства, которые расположены в Красногвардейском и Симферопольском районах, в которых работают больше ста человек.Новинки для избалованной публики"Наша компания идет в ногу со временем – постоянно модернизирует производственные процессы, задает тренд, выпуская модные новинки, чтобы оставаться выбором потребителей", - уверяет маркетинг-директор предприятия Ольга Фролова.В 2021 году на заводе открыли новое производство полуфабрикатов, в том числе, предлагают покупателю заготовки для сдобных булочек.Пряников и печенья стали делать большеВ Крыму увеличилось производство печенья и пряников почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный минсельхоз.Всего в Крыму расположено порядка 12 предприятий, как крупных, так и мелких, которые на постоянной основе производят кондитерские изделия долгого и краткосрочного хранения. Как правило, заводы находятся там, где производят сырье. Лидерами в этом отношении являются Красногвардейский и Симферопольский районы, а также города Симферополь, Евпатория, Феодосия.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым рассказывали, как работает в сложных условиях при регулярных обстрелах хлебокомбинат в Скадовске Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала был аромат: как семья из Крыма связала свою жизнь с хлебозаводомКак и где в Крыму делают муку для полезного черного хлебаВ Крыму стали производить больше хлеба и молока

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, производство в крыму, производство, хлеб, минсельхоз крыма, денис кратюк, общество, еда, новости крыма