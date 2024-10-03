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Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство
Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство
Если домохозяйки разводят дрожжи исключительно в теплой воде, то на производстве для приготовления дрожжевого теста используют воду охлажденную до +3 градусов,... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T16:15
2024-10-03T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Если домохозяйки разводят дрожжи исключительно в теплой воде, то на производстве для приготовления дрожжевого теста используют воду охлажденную до +3 градусов, еще и с добавлением льда. Процесс долгий и надо постараться, чтобы дрожжи не заиграли раньше времени, объясняют корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники цеха, по производству булочек для бургеров.От теста до булочекНа одном из крупнейших предприятий Крыма по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, которое уже 15 лет работает в Красногвардейском районе, делают свыше сотни наименований продукции. В том числе замороженное тесто – дрожжевое и бездрожжевое и полуфабрикаты."Сначала замешивается тесто, дальше идет формовка на специальной машине, после этого шарики попадают на "шпильку" (многоярусная конструкция из противней – ред.) в расстоечный шкаф, где происходит насыщение углекислым газом, формируется мякиш, клейковинный каркас. Выпекается тесто недолго, минут семь-восемь. Тут печи мощные", - рассказывает начальник цеха по производству булочек для бургеров Оксана Журненко. В цеху по производству булочек для гамбургеров работает 25 человек, трудятся люди в две смены, все местные – из села Амурское и ближайших сел Красногвардейского района. За смену выпекают от 15 до 25 тысяч булочек.Основные ингредиенты для производства кондитерских и хлебобулочных изделий – местные, крымские. Разве что сахар привозной – сахарной свеклы в Крыму не выращивают."В нашей продукции нет никакой "химии", - с гордостью говорит руководитель производства.По словам Журненко, продукция предприятия расходится по всему Крыму - в фастфуды, кафе и предприятия, которые производят гамбургеры, хот-доги, а также в рестораны, которые предлагают клиентам "штучную булочку".Из пятнадцати лет, что существует предприятие, Оксана Журненко работает здесь уже девять."Есть, конечно, рабочая смена, но бывает, что и задерживаешься. Здесь ведь все живое, поэтому надо, чтобы все было четко, чтобы все процессы были отработаны. Недавно приобрели новое оборудование, турецкое, которая позволяет увеличивать объемы и более механизировать ручной труд", - отмечает она.За процесс замеса теста в цеху отвечает Петр Смирнов."Делаю замес – все как дома – мука, вода, дрожжи, соль – и на линию кидаю, слежу, чтобы ничего не упустить по температуре и технологии, чтобы булочки получились пышными, мягкими, с хрустящей корочкой", - говорит он, показывая вверенный ему участок работы.Когда все ингредиенты "поженились", Петр поднимает над головой большущий кусок теста и относит его на формовку, и таких "рейдов" у него по 30-40 за смену.Жена Петра работает здесь же, стоит на фасовке, упаковщицей.Всего на предприятии четыре производства, которые расположены в Красногвардейском и Симферопольском районах, в которых работают больше ста человек.Новинки для избалованной публики"Наша компания идет в ногу со временем – постоянно модернизирует производственные процессы, задает тренд, выпуская модные новинки, чтобы оставаться выбором потребителей", - уверяет маркетинг-директор предприятия Ольга Фролова.В 2021 году на заводе открыли новое производство полуфабрикатов, в том числе, предлагают покупателю заготовки для сдобных булочек.Пряников и печенья стали делать большеВ Крыму увеличилось производство печенья и пряников почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный минсельхоз.Всего в Крыму расположено порядка 12 предприятий, как крупных, так и мелких, которые на постоянной основе производят кондитерские изделия долгого и краткосрочного хранения. Как правило, заводы находятся там, где производят сырье. Лидерами в этом отношении являются Красногвардейский и Симферопольский районы, а также города Симферополь, Евпатория, Феодосия.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым рассказывали, как работает в сложных условиях при регулярных обстрелах хлебокомбинат в Скадовске Херсонской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сначала был аромат: как семья из Крыма связала свою жизнь с хлебозаводомКак и где в Крыму делают муку для полезного черного хлебаВ Крыму стали производить больше хлеба и молока
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, производство в крыму, производство, хлеб, минсельхоз крыма, денис кратюк, общество, еда, новости крыма
Французский круассан и русский пряник: как в Крыму налажено производство

В Крыму на 50 процентов выросло производство пряников и печенья

16:15 03.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Если домохозяйки разводят дрожжи исключительно в теплой воде, то на производстве для приготовления дрожжевого теста используют воду охлажденную до +3 градусов, еще и с добавлением льда. Процесс долгий и надо постараться, чтобы дрожжи не заиграли раньше времени, объясняют корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники цеха, по производству булочек для бургеров.

От теста до булочек

На одном из крупнейших предприятий Крыма по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, которое уже 15 лет работает в Красногвардейском районе, делают свыше сотни наименований продукции. В том числе замороженное тесто – дрожжевое и бездрожжевое и полуфабрикаты.
"Сначала замешивается тесто, дальше идет формовка на специальной машине, после этого шарики попадают на "шпильку" (многоярусная конструкция из противней – ред.) в расстоечный шкаф, где происходит насыщение углекислым газом, формируется мякиш, клейковинный каркас. Выпекается тесто недолго, минут семь-восемь. Тут печи мощные", - рассказывает начальник цеха по производству булочек для бургеров Оксана Журненко.
© РИА Новости КрымПроизводство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
В цеху по производству булочек для гамбургеров работает 25 человек, трудятся люди в две смены, все местные – из села Амурское и ближайших сел Красногвардейского района. За смену выпекают от 15 до 25 тысяч булочек.
Основные ингредиенты для производства кондитерских и хлебобулочных изделий – местные, крымские. Разве что сахар привозной – сахарной свеклы в Крыму не выращивают.
"В нашей продукции нет никакой "химии", - с гордостью говорит руководитель производства.
© РИА Новости КрымПроизводство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
По словам Журненко, продукция предприятия расходится по всему Крыму - в фастфуды, кафе и предприятия, которые производят гамбургеры, хот-доги, а также в рестораны, которые предлагают клиентам "штучную булочку".

"Кроме того, сейчас мы активно поставляем свою продукцию на новые территории, она там пользуется популярностью – людям нравится, и мы довольны", - говорит она. И добавляет, что предприятие также активно помогает фронту.

Из пятнадцати лет, что существует предприятие, Оксана Журненко работает здесь уже девять.
"Есть, конечно, рабочая смена, но бывает, что и задерживаешься. Здесь ведь все живое, поэтому надо, чтобы все было четко, чтобы все процессы были отработаны. Недавно приобрели новое оборудование, турецкое, которая позволяет увеличивать объемы и более механизировать ручной труд", - отмечает она.
За процесс замеса теста в цеху отвечает Петр Смирнов.
"Делаю замес – все как дома – мука, вода, дрожжи, соль – и на линию кидаю, слежу, чтобы ничего не упустить по температуре и технологии, чтобы булочки получились пышными, мягкими, с хрустящей корочкой", - говорит он, показывая вверенный ему участок работы.
Когда все ингредиенты "поженились", Петр поднимает над головой большущий кусок теста и относит его на формовку, и таких "рейдов" у него по 30-40 за смену.
Петр Смирнов за работой
Петр Смирнов за работой
Петр Смирнов за работой
"Работа моя мне нравится, вот уже больше двух лет здесь. Очень удобно, что не надо ехать в город, а можно работать в своем же селе, возле дома", - признается он, раскрасневшись от физической активности и внимания журналистов.
Жена Петра работает здесь же, стоит на фасовке, упаковщицей.
Всего на предприятии четыре производства, которые расположены в Красногвардейском и Симферопольском районах, в которых работают больше ста человек.

Новинки для избалованной публики

"Наша компания идет в ногу со временем – постоянно модернизирует производственные процессы, задает тренд, выпуская модные новинки, чтобы оставаться выбором потребителей", - уверяет маркетинг-директор предприятия Ольга Фролова.
В 2021 году на заводе открыли новое производство полуфабрикатов, в том числе, предлагают покупателю заготовки для сдобных булочек.
"Несмотря на то, что кондитерский продукции всегда очень много, мы стараемся производить такие новинки, которых нет у наших конкурентов. Например, мы делаем круассаны из слоеного теста по французскому рецепту и пряники из заварного теста, которое сейчас многие стараются избегать, потому что это долгий и трудоемкий процесс", - уточняет Фролова.
© РИА Новости КрымПроизводство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма

Пряников и печенья стали делать больше

В Крыму увеличилось производство печенья и пряников почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный минсельхоз.
"Объем производства (кондитерской продукции) в Крыму около 3,5 тысяч тонн, но этот показатель достигнут только в этом году - прирост составил около 50 процентов за счет того, что появляются свои, внутренние производители, а также новые технологии", - рассказал журналистам министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
Всего в Крыму расположено порядка 12 предприятий, как крупных, так и мелких, которые на постоянной основе производят кондитерские изделия долгого и краткосрочного хранения. Как правило, заводы находятся там, где производят сырье. Лидерами в этом отношении являются Красногвардейский и Симферопольский районы, а также города Симферополь, Евпатория, Феодосия.
© РИА Новости КрымПроизводство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости Крым
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии Крыма
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым рассказывали, как работает в сложных условиях при регулярных обстрелах хлебокомбинат в Скадовске Херсонской области.
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